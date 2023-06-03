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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة 3 أوروبيين إلى ديارهم بعد إطلاق سراحهم من قبل إيران

صدى البلد

عاد 3 أوروبيين إلى بلادهم اليوم السبت بعد يوم من إطلاق سراحهم من قبل إيران في عملية تبادل أسرى، وقالت طهران إنه لا يوجد سبب لاعتقال الأوروبيين إذا لم يتم استغلالهم من قبل أجهزة الأمن الأجنبية.

وقال متحدث باسم الحكومة البلجيكية إن إيران أفرجت عن الرجال الثلاثة - اثنان يحملان الجنسية النمساوية الإيرانية والآخر دنماركي - يوم الجمعة مقابل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في إطار مبادلة أفرجت فيها إيران عن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل الأسبوع الماضي. 

وأدين الأسدي في بلجيكا عام 2021 فيما يتعلق بمؤامرة تفجير فاشلة في فرنسا وحكم عليه بالسجن 20 عاما. وقالت إيران إن التهم الموجهة إليه ملفقة.

وبعد التوقف في عمان وإجراء الفحوصات الطبية، تم نقل الأوروبيين الثلاثة جوا إلى مطار ميلسبروك العسكري في بلجيكا، مما ساعد في تأمين الإفراج عنهم.

 

وصلوا حوالي الساعة 2:45 صباحا (0045 بتوقيت جرينتش) وكان في استقبالهم وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية.

 

طار المواطن الدانماركي توماس كيمس إلى كوبنهاجن ، وهبط في حوالي الساعة 11 صباحًا (0900 بتوقيت جرينتش) يوم السبت.

 

وقال للصحفيين: “لقد كان صعودا وهبوطا.. لم أصدق حقا أن هذا كان حقيقيا ، لكنه حدث - أنا في الدنمارك وعاد المنطق”.

وتابع عن الفترة التي قضاها في سجن إيراني: “لم يكن هناك أي تعذيب جسدي أو أي شيء”. 

وأضاف: "لقد تلقيت طعامي وشرابي إلى آخره ، ولكن عندما تُسلب منك حريتك ، فهذا ما تفكر فيه".

 

وغرد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ صورًا للنمساويين يصلان إلى فيينا.

وتابع وزير الخارجية الإيراني ، حسين أميرآبد اللهيان ، يوم السبت ، أنه أبلغ لحبيب أنه يأمل في أن يفتح إطلاق سراح السجناء 'صفحة جديدة' في علاقات إيران مع بلجيكا وأوروبا.

وقال أميربد اللهيان: “إذا لم يتم استغلال بعض المواطنين الأوروبيين من قبل أجهزة الأمن الأجنبية ، فلا داعي لاحتجازهم”.

ونصحت العديد من الدول الغربية رعاياها بعدم السفر إلى إيران ، مشيرة إلى قضايا من بينها خطر الاعتقال التعسفي.

 

رسوم التجسس
وقالت وزارة الخارجية النمساوية إن مواطنيها ، مسعود مصاحب وكمران قديري ، أُطلق سراحهما بعد 1586 و 2709 يومًا على التوالي.

وقالت الحكومة البلجيكية في بيان يوم الجمعة إن الرجلين مزدوجي الجنسية “اعتقلا خطأ في ... يناير 2016 ويناير 2019' ، بينما تم القبض على الدانماركي في إيران في نوفمبر 2022 فيما يتعلق بمظاهرات حقوق المرأة”.

مصحب هو الرئيس المشارك لجمعية الصداقة الإيرانية النمساوية وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس ، بينما غديري رجل أعمال حُكم عليه أيضًا بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.

يوم الجمعة ، رفض وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن الإدلاء بمزيد من المعلومات حول المواطن الدنماركي ، لكنه قال في بيان إنه 'سعيد ومرتاح لأن مواطنًا دنماركيًا في طريقه الآن إلى منزل عائلته بعد سجنه في إيران. '.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن كاظم غريب أبادي ، كبير مسؤولي حقوق الإنسان في إيران ، قال إن الرجال الثلاثة أطلق سراحهم لأسباب إنسانية.

كما ساعدت عمان في إطلاق سراح السجناء. تتمتع الدولة الخليجية بعلاقات جيدة مع كل من إيران والدول الغربية وعملت من قبل كوسيط.

قال مسؤولون في الحكومة البلجيكية إنه لا يزال هناك 22 أوروبيًا في السجون الإيرانية رسميًا ، لكن لن يتم استبدال المزيد من الأوروبيين بالأسدي.

وقالوا أيضًا إن بلجيكا تواصل العمل من أجل الإفراج عن أحمد رضا جلالي ، وهو مواطن سويدي من أصل إيراني ألقى محاضرة ضيفًا في جامعة بروكسل واعتقل في عام 2016 أثناء زيارة أكاديمية لإيران.

اعتقلت إيران العشرات من الأجانب ومزدوجي الجنسية في السنوات الأخيرة ، معظمهم بتهمة التجسس والاتهامات المتعلقة بالأمن. وانتقدت جماعات حقوقية الاعتقالات ووصفتها بأنها تكتيك لكسب تنازلات من الخارج باختلاق اتهامات وهو اتهام تنفيه طهران.

أسد الله أسدي الحكومة البلجيكية الدنمارك ايران

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