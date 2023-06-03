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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد هاني : جاهزون للوداد وهدفنا إسعاد الجماهير

صدى البلد

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق جاهز لمباراة الوداد المغربي التي تقام مساء غد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال هاني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «إفريقيا تعرف النادي الأهلي وقيمته من خلال تتويجه باللقب الإفريقي ووصوله إلى النهائي. تم التحضير بشكل جيد لمباراة الوداد، ونسعى دائمًا إلى تنفيذ تعليمات الجهاز الفني خلال المباريات».

وأوضح كابتن الأهلي أن الفريق لم يتمنَّ مواجهة فريق عن آخر في نهائي دوري الأبطال، وجميع اللاعبين استعدوا بشكل جيد لمباراة الوداد.

وواصل هاني حديثه: «الأهلي هو الكيان الكبير، ونظام العمل والأهداف واحدة رغم اختلاف اللاعبين الذين شاركوا في نهائي البطولة. على مدار الفترة الماضية هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد ونسعى إلى ذلك بكل قوة».

ووجه هاني الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها ومساندتها للفريق من خلال الحضور القوي، لافتًا إلى أن وجود الجماهير دافع قوي للاعبين، ودائمًا ما يكونون في الموعد، مؤكدًا أن هدف اللاعبين هو إسعادهم.

محمد هاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استاد القاهرة دوري ابطال افريقيا الوداد المغربي

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