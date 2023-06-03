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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: يجب مراجعة الحسابات الهندسية الخاصة بإعلانات الطريق بين الوزن وسرعة الرياح

سقوط لوحة إعلانية
سقوط لوحة إعلانية على كوبري أكتوبر

‏قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب، تعقيبا على سقوط إحدى اللوحات الإعلانية على كوبري أكتوبر وأدت إلى وفاة مواطن، أن هناك دائما قوانين ولوائح ولكنها على الورق فقط ونحتاج إلى تطبيقها على أرض الواقع ونحتاج إلى رقابة حقيقية.

 

وتابع إيهاب منصور خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي "سيد علي"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك قانون صادر عام 2020 واللائحة الخاصة به صدرت عام 2022 وهو قانون خاص بتنظيم الإعلانات، وهناك جهاز قومي لتنظيم الإعلانات مسؤول عن هذا الأمر والعاملين فيه لهم حق الضبطية القضائية، مؤكدا أننا نريد فقط التنبيه وإعطاء جرس إنذار أن الموضوع ليس فقط عبارة عن أوزان وأغلب الإعلانات التي سقطت بسبب العاصفة الترابية كانت إعلانات طرق.

 

مراجعة للحسابات الهندسية

 

وأضاف أن إعلانات الطريق ليست عبارة عن وزن ثقيل فقط بل أيضا يحسب حسب المساحة والارتفاع والوزن ودرجة الرياح كل هذه الحسابات درسناها ونحن أطفال وهذه الرياح مررنا بها في السنوات الأخيرة وهي ليست بجديدة علينا ويجب اتخاذ إجراءات ويحدث مراجعة للحسابات الهندسية الخاصة بالإعلانات بين الوزن وسرعة الرياح وبين المساحة.

النواب إيهاب منصور كوبري اكتوبر سيد على تنظيم الإعلانات

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