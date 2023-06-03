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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تسليم خطابات ندب المراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة .. الإثنين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن بدء تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023  ، وذلك بعد غد الاثنين الموافق 5 يونيو 2023.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب قبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023 خلال الفترة من 6 يونيو حتى 8 يونيو الجاري، وذلك بعد تسليمهم خطابات الندب في المقار المخصصة التي ستعلنها كل مديرية تعليمية.

شروط اعتذارات الثانوية العامة للمعلمين 2023

  • الحالات المرضية على أن يتم تقديم تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية
  • وفاة الزوج على ان يتم تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة
  • وجود طفل رضيع حتى عامين ويتم تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل
  • عمل الزوج بمنطقة نائية ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية وانه مازال على قوى العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوجة
  • سفر الزوج الى الخارج ويتم تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة
  • رعاية الابناء المعاقين ذهنيا والازواج اصحاب الامراض المزمنة وتقديم تقرير معتمد
  • ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات ويقبل اعتذار احدهما ويتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الاخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة والرقم القومي.
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