تسليم خطابات ندب المراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة .. الإثنين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن بدء تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وذلك بعد غد الاثنين الموافق 5 يونيو 2023.
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب قبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023 خلال الفترة من 6 يونيو حتى 8 يونيو الجاري، وذلك بعد تسليمهم خطابات الندب في المقار المخصصة التي ستعلنها كل مديرية تعليمية.
شروط اعتذارات الثانوية العامة للمعلمين 2023
- الحالات المرضية على أن يتم تقديم تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية
- وفاة الزوج على ان يتم تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة
- وجود طفل رضيع حتى عامين ويتم تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل
- عمل الزوج بمنطقة نائية ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية وانه مازال على قوى العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوجة
- سفر الزوج الى الخارج ويتم تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة
- رعاية الابناء المعاقين ذهنيا والازواج اصحاب الامراض المزمنة وتقديم تقرير معتمد
- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات ويقبل اعتذار احدهما ويتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الاخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة والرقم القومي.