تسليم خطابات ندب المراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة .. الإثنين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن بدء تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وذلك بعد غد الاثنين الموافق 5 يونيو 2023.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب قبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023 خلال الفترة من 6 يونيو حتى 8 يونيو الجاري، وذلك بعد تسليمهم خطابات الندب في المقار المخصصة التي ستعلنها كل مديرية تعليمية.

شروط اعتذارات الثانوية العامة للمعلمين 2023