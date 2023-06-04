الفلاحين تكشف سر مشكلات توريد محصول البنجر في الدقهلية

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن موسم تقليع البنجر في العروة الحالية بمحافظة الدقهلية والمنزرعة في شهري أكتوبر ونوفمبر بدأ مبكرا ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن مزارعي البنجر في محافظة الدقهلية يستعجلون تقليعه ليدركوا ميعاد زراعة الأرز أو القطن.

وأضاف عبدالرحمن خلال تصريحات له، أن استعجال المزارعين التقليع قبل الموعد المتفق عليه بينهم وبين الشركات يتسبب في مشكلات وتبادل اتهامات بين الشركات والمزارعين حيث ترفض الشركات استلام البنجر إلا في الميعاد المتفق عليه وفي نفس الوقت ترتفع أصوات المزارعين لاجبار مندوبي الشركات علي استلام المحصول قبل أن تمرض الثمار ويقل وزنها وقد تصاب بالتعفن احيانا مما يزيد نسبة التالف ويقلل من جودة المحصول.

المشاكل تتكرر سنويا

وأشار عبدالرحمن إلى أن هذه المشاكل تتكرر سنويا في كل المحافظات التي تزرع البنجر لأسباب مختلفة في ظل غياب تام لحل جذري من المعنيين مع غياب الدور التوعوي وافتقاد زراعة البنجر لخطة زراعية واضحه رغم قيام زراعته علي مبدأ الزراعه التعاقدية.

وأكد أبوصدام أن محصول البنجر من أهم المحاصيل السكرية في مصر نزرع منه نحو 650 الف فدان سنويا يتراوح انتاج الفدان من 20 الي 30 طن حسب الصنف وميعاد ومكان زراعته ومدى خدمة المحصول وطبيعة الأرض وتتراوح نسبة السكر الطبيعيه في البنجر من 16 الي 20% ويزرع البنجر في معظم المحافظات فيزرع في المنيا وكفر الشيخ والدقهليه والغربيه والكثير من المحافظات الأخرى ويسلمو طن البنجر هذا العام للشركات بسعر 1180 جنيه يصل الي 1400 أو 1500 بعد إضافة العلاوة حسب نسبة السكر.