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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أكمل نجاتي: التنسيقية نجحت أن تكون علامة فارقة في الحياة السياسية

صدى البلد

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كتاب «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. دراسة في النشأة والتطور» استطاع الجمع بين عدة مميزات أهمها تجربة التنسيقية منذ نشأتها حتى هذا العام، وكذلك وصف التنسيقية من الداخل وأبرز أنشطتها، مضيفًا أن الكتاب أكد على أن التنسيقية انتصرت للمواطن المصري عن طريق نوابها ووصفها بالحياد التام.


جاء ذلك خلال مشاركته في أولى الصالونات والفاعليات الثقافية لمكتبة التنسيقية، والتي تناقش كتاب "تنسيقية شباب الأحزاب.. دراسة في النشأة والتطور"، لمؤلفه الدكتور حازم عمر، عضو مجلس أمناء التنسيقية، ونائب محافظ قنا، والذي يتناول مراحل النشأة والتطور لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تأسست عام 2018، بهدف التوثيق لهذه الممارسة السياسية والتعرف على أهدافها وهيكلها التنظيمي والوظائف والأدوار التي تقوم بها.
 

وأكد نجاتي، على أن التنسيقية نجحت في أن تكون علامة فارقة في الحياة السياسية، مضيفًا أنها تجربة تقدم مع نضجها خلال السنوات المقبلة نظرية سياسية جديدة.
 

أدار الحوار خلال الصالون؛ النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ الدكتور إبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، ونائب محافظ الجيزة، والدكتور حازم عمر، عضو مجلس أمناء التنسيقية، ونائب محافظ قنا، ومؤلف الكتاب، والنائبة مارسيل سمير، والنائبة أميرة العادلي، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمد فريد، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومارك مجدي، عضو التنسيقية.

أكمل نجاتي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التنسيقية الدكتور حازم عمر الحياة السياسية

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