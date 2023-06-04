تركيا.. محمد شيمشيك وزير المالية الجديد آخر أمل لـ أردوغان في التعافي الاقتصادي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تشكيلة الحكومة التركية الجديدة المكونة من 18 وزيرًا، وكان من بينهم وزير المالية السابق محمد شيمشيك، وزيرًا جديدًا للخزانة والمالية.

وحسب موقع "المونيتور"، تشير هذه الخطوة إلى تحول كبير من جانب أردوغان، الذي تعتمد رؤيته الاقتصادية غير التقليدية منذ فترة طويلة على ارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى ارتفاع التضخم.

ومع ذلك، فإن شيمشيك، المعروف باسم بطل العقيدة الاقتصادية، سيواجه معركة شاقة لإنقاذ اقتصاد تركيا حتى في ظل السياسات الاقتصادية التقليدية.

وبعد توليه سلطات واسعة في ظل نظامه الرئاسي التنفيذي، قام أردوغان بدفعة جديدة لوضع سياسته الاقتصادية غير التقليدية موضع التنفيذ.

وقد تم إقالة ثلاثة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في غضون 4 سنوات تقريبًا، بسبب أزمة الاقتصاد في تركيا.

وقد خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى ما يصل إلى 12٪ في عام 2019 قبل إعادة رفعها إلى 17٪ في عام 2020. ثم تم خفض الأسعار مرة أخرى إلى 8.5٪. خلال العامين الماضيين على حساب النمو الاقتصادي.

ومن المحتمل أن تهدف عودة شيمشيك إلى توجيه رسالة استقرار إلى الأسواق، مما يشير إلى نهاية التعرجات الرئيسية في السياسة النقدية لتركيا على مدى السنوات الماضية.

وعلى النقيض من المشهد الحالي، اتسمت فترة عمل شيمشيك كوزير للمالية بين عامي 2009 و2015 ونائب رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد من 2015-2018 بالاستقرار النسبي.

وشدد شيمشيك مرارًا وتكرارًا على أهمية استقلال البنك المركزي كلاعب اقتصادي خلال السنوات التي قضاها في منصبه.

ويتمتع شيمشيك، 56 عامًا، بمصداقية دولية ومحلية، بنى لنفسه سمعة طيبة بين مصادر التمويل المحلية والدولية باعتباره سياسيًا نزيهًا وعقلانيًا.

قبل ظهوره لأول مرة في السياسة تحت حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، كان شيمشيك الذي تلقى تعليمه في بريطانيا رئيسًا لاستراتيجية الدخل الثابت والبحوث الاقتصادية الكلية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في لندن، وبدأ حياته المهنية في مجال التمويل كخبير استراتيجي في "وول ستريت".

لم يتقلد شيمشيك أي منصب في ظل حكومة أردوغان التي تشكلت أواخر عام 2018، وقد حدث خلافًا بينه وبين الرئيس التركي حول السياسات النقدية.

ووفقًا لـ"المونيتور"، بعد تولي شيمشيك الوزارة، سيتم ملاحظة كيف سيتم تسوية خلافاتهما الهيكلية حول السياسات النقدية، لكن ورد أن وزير الخزانة والمالية طلب الاستقلال في إدارة الاقتصاد في سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مع أردوغان قبل الانتخابات وبعدها، خاصة أن له رؤية اقتصادية مختلفة فيما يتعلق بالفائدة ودور البنك المركزي، إضافة لسياسات اقتصادية أخرى في تسريع جذب ثقة المستثمرين الأجانب.

وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية الصافية للبنك المركزي التركي إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ عام 2002، وفقًا لبيانات رسمية صدرت في أواخر مايو، ونظرًا لتجاوز التضخم الهائل وأزمة التكلفة المعيشية الحادة، ارتفعت علاوة المخاطرة في تركيا أيضًا لتتجاوز 600 نقطة أساس.