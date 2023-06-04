طارق سليمان: أطالب جماهير الأهلي بمساندة مصطفى شوبير أمام الوداد

أكد طارق سليمان نجم النادي الأهلي السابق ومدرب حراس مرمى المقاولون العرب تأثير غياب محمد الشناوي حارس المارد الأحمر عن مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ، والمقرر لها مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي .

وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN" : "محمد الشناوي يلعب بصفة أساسية منذ أكثر من 5 سنوات ، وهو حارس مصر الأول ، وقائد حقيقي داخل وخارج الملعب ، وبكل تأكيد سيتأثر الأهلي بغيابه .

وأختتم: أطالب الجماهير الحمراء بمساندة علي لطفي ومصطفى شوبير، وأعتقد أن الأخير هو الأقرب لحراسة عرين القلعة الحمراء أمام الوداد البيضاوي بعد تألقه في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة بالدوري الممتاز .