سر فلورا.. رواية جديدة عن الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن "المشروع الوطني للترجمة" رواية (سر فلورا)، تأليف: و. تشجينغون، ترجمة: شاهر أحمد نصر ومالك صقور.

إنها الرواية الأولى التي كتبتها المؤلفة في سن الرابعة والعشرين، تتحدث عن أسطورة عجوز كورية ترويها عن خاتم فلورا السحري، الذي له فضل العيش الرغيد لست قبائل ربطت مصيرها به، لكن ما لبث أن ضعف هذا الخاتم لأن قبيلة (أنسان) خانت ثقة القبائل، فقرروا طردها. تدعو هذه الرواية الكورية المنقولة إلى الروسية كلغة وسيطة إلى الحب والتفاني والتعاون في سبيل الهدف الأسمى، ألا وهو عودة النور إلى الأرض بعد اندحار قوى الظلام.

رواية (سر فلورا)، تأليف: و. تشجينغون، ترجمة: شاهر أحمد نصر ومالك صقور، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.