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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دراجتك.. صحتك| صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

الكاتبة الصحفية إلهام
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار” ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان “دراجتك..صحتك".

 

بالأمس احتفل العالم باليوم العالمى للدراجات.. ورياضة الدراجات من الرياضات التى لم تأخذ حقها بشكل جيد فى مصر، رغم أن العالم كله يتجه إليها، ففى معظم البلاد الأوروبية تجد أن هناك حارة مخصصة للدراجات فى المدن الكبيرة والصغيرة..


الرئيس عبدالفتاح السيسى أول من تبنى هذا الفكر وشارك فى أكثر من ماراثون للدراجات.. وكانت لدينا مبادرة من وزارة الشباب والرياضة بعنوان "دراجتك.. صحتك" لتوفير دراجة لكل مواطن بسعر مخفض، وافتتح رئيس الوزراء مشروع كايرو بايك، وبدأت المرحلة الأولى فى شوارع وسط البلد وتم تخطيط حارات للدراجات.

وبدأت نهضة كبرى ليس للشباب فقط ولكن أصبح هناك إقبال كبير على ركوب الدراجة والتنقل بها، وفجأة اختفت المبادرة واختفى المشروع، كما اختفت حارة الدراجات من الشوارع ولم نعد نسمع عنها أى شىء.

حاولت الدخول على "أبلكيشن كايرو بايك" فوجدت هذه الرسالة "نأسف لعدم توفر الدراجات حاليًا على التطبيق".

لقد أحزننى كثيرًا توقف المشروع، بدلًا من تعميمه وتخصيص حارة للدراجات فى كل المحاور والطرق خاصة مع كل النهضة التى تعيشها مصر فى الطرق والتخطيط العمرانى وضرورة وجود حارة مخصصة للدراجات، وأن ننشر هذه الثقافة للجميع، نجدها اختفت واختفى المشروع الذى يُخفف التلوث ويُقلل تكاليف الانتقال ويُحسِّن الصحة خاصة الأمراض المزمنة وأمراض العظام.

أتمنى أن نستعيد هذه المبادرات مرة أخرى، وأن تحدث نهضة كبيرة بمناسبة اليوم العالمى للدراجات فى مصر أو نبدأ حملة كبيرة للدعوة للاعتماد على الدراجات كوسيلة للحركة تُقلل تكاليف العلاج وتُحسِّن الصحة.

أتمنى من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومع مؤسسات العمل الوطنى أن تستمر فى مشروع دراجة لكل مواطن وتُضيف إليه دراجات ثابتة فى البيوت لكبار السن، وكل عام وشعب مصر بخير وصحة.. ركوب الدراجات ليس بدعة إو عادة جديدة ، ففى مصر زمان كانت الدراجة وسيلة أساسية للانتقال خاصة فى بعض الأحياء الراقية مثل المعادى قبل أن تتحول إلى أبراج وعمارات بعد هدم الفلل والقصور، ومع الأسف انحصرت هذه الظاهرة جدًا.

أطالب بحملة قومية لعودة الدراجة لمكانتها، وأن يعود مشروع "دراجتك.. صحتك" مرة أخرى، فهو واحد من أهم المشروعات للحفاظ على صحة المصريين.

إلهام أبو الفتح مقال لحظة صدق صدى البلد اليوم العالمي للدراجات ورياضة الدراجات

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