«الخليج» الإماراتية تسلط الضوء على تولي أبوظبي رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يونيو

سلطت صحيفة (الخليج) الإماراتية الضوء على تولي أبوظبي رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يونيو الجاري أهم أجهزة الأمم المتحدة، والمؤتمن على السلام والاستقرار الدوليين، وتوجد على طاولته أزمات مصيرية، وملفات شائكة، يتطلب حلها التضامن بين أعضائه الدائمين وغير الدائمين.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "صوت السلام والاعتدال" - أن للإمارات تجارب ناجحة في رئاسة مجلس الأمن، وآخرها كانت في شهر مارس 2022؛ حيث تم إصدار 4 بيانات، و6 قرارات، عززت جهود خفض التصعيد، وإرساء السلام في مناطق عدة، وتلك التجربة المتميزة، ستواصلها الإمارات بنفس الروح والتطلع إلى تحقيق التضامن الدولي طوال فترة رئاستها للمجلس هذا الشهر.

وأشارت إلى أن الإمارات تؤمن بأن الطريق الأقوم لمواجهة كل القضايا المُلحة، يكون عبر التمسك بآليات الحوار والاعتدال، وهو نهج ينسجم مع سياسة الدولة المنتصرة دائماً إلى قيم التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية، كما تستند إلى مبدأ الدبلوماسية الناعمة، القائمة على العمل المتعدد الأطراف في سياقات إقليمية وعالمية.