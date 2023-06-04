كوريا الجنوبية تكذب بوريل بشأن توريد الذخيرة لـ أوكرانيا

نفت وزارة دفاع كوريا الجنوبية اليوم الأحد، اتهامات رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بأنه ناقش مع وزيرها لي جونج سوب، موضوع توريد الذخيرة لأوكرانيا.

ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، ذكرت الوزارة أن هذه الادعاءات غير صحيحة.

وكان بوريل قد صرح بذلك في تغريدة بعد محادثاته أمس السبت مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي على هامش مؤتمر شانجريلا في سنغافورة.

وقالت الوزارة الكورية الجنوبية، في رسالة إلى الصحفيين: "إن الادعاء بأن المناقشات جرت حول دعم أوكرانيا بالذخيرة ليس صحيحًا. لقد أعرب الجانب الأوروبي عن موقفه أحادي الجانب بشأن أهمية (توفير) الذخيرة، وأشار إلى الحاجة إلى تقديم أنظمة أسلحة مختلفة وأشكال أخرى من الدعم لتحسين الوضع في أوكرانيا".

وأضافت أن دعم أوكرانيا بالذخيرة لم يكن بندًا رسميًا على جدول الأعمال خلال المحادثات الثنائية في سنغافورة.

وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كتب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" بعد اللقاء مع الوزير الكوري الجنوبي: "أعربت عن تضامني بشأن المخاوف المتعلقة بالاستفزازات المستمرة من جانب كوريا الشمالية، وناقشت احتياجات أوكرانيا من الذخيرة".