عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصيل أبو بكر يحيي حفلا غنائيا في تبوك السعودية.. 9 يونيو

أصيل أبو بكر
أصيل أبو بكر

يستعد الفنان أصيل أبو بكر، لإحياء حفل غنائي ساهر له، على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة تبوك، بالمملكة العربية السعودية، يوم 9 يونيو الجاري. 

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-عن طرح تذاكر حفل أصيل أبو بكر، للجمهور، ضمن سلسلة حفلات الصيف بالسعودية. 

 

أحدث أغاني أصيل أبو بكر

في يوليو 2022، طرح الفنان أصيل أبو بكر أحدث أغانيه التي تحمل اسم «لو يضيق الصدر» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”. 

أغنية “لو يضيق الصدر” لـ أصيل أبو بكر، من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم، وميكساج جاسم محمد، وصولوهات وسام خصاف (ساكسفون +ناي)، وعود صادق جعفر، وكمان هيثم سعدون، وقانون حسن فالح، وإيقاع سمير القطان. 

أغاني أصيل أبو بكر

في سبتمبر 2021، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني الفنان أصيل أبو بكر ، وتحمل اسم “عانقي”، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتطبيق ديزر للموسيقى. 

أغنية عانقي 

أغنية “عانقي” لـ أصيل أبو بكر ، من كلمات سلطان السبيعي، وألحان حامد هاشم، وتوزيع ومكساج عبد الله عبد المجيد، وقيتارات محمد علي، كورال البحرين، ووتريات هشام أحمد مصطفى – القاهرة ستوديو ART، وإيقاعات هاني الدوسري، وتم التسجيل بستوديوهات الليالي بمملكة البحرين، وإشراف عام حامد هاشم. 

كلمات الأغنية

عانقي حظن السحايب والغمام 
واصلي الخطوات دايم للامام 
وافخري بالمجد من عصر الامام 
لين هذا اليوم دام الله معاك

كورال (يا بلادي يا بلادي 
لين هذا اليوم دام الله معك)

مهتوينك كلنّا شعب.. ومليك 
نفدتيك ولا يجي لحبك شريك  
نفتخر مادمنا منّك وفيك 
هايمين بأرضك وصافي سماك

كورال (يا بلادي يا بلادي 
لين هذا اليوم دام الله معك)

من رياض الخير عاصمة القرار 
ومن هواء جدّه وهاذيك البحار
وفي شمالك لانبت قفره خضار 
قالت أبها والخُبَر مَابَه سِواك

كورال (يا بلادي يا بلادي 
لين هذا اليوم دام الله معك)

 

أعمال أصيل أبو بكر 

في آخر عام 2020، أطلقت شركة “روتانا” أغنية جديدة للمطرب الخليجى أصيل أبو بكر، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "وجدى أنا"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد سعيد النيادى، وألحان حامد هاشم، وتوزيع وليد فايد.

 

عن أصيل أبو بكر

يعتبر أصيل أبو بكر من الملحنين المهمين في الخليج، فقد تعاون مع عدد من الفنانين في مجال التلحين، ومنهم عبد المجيد عبد الله في أغنية "أحبك ليه أنا مدري"، والتي كانت من ألحان أصيل أبو بكـر.

كما قام  بتلحين عدد من الأعمال الفنية للمطرب عبد الله الرويشد والمطرب حسين الجسمى والمطرب عبد الكريم عبد القادر ووديانا حداد ورجاء بالمليح.

شارك أبو بكر فى أوبريت وطنى حمل اسم "سلام من السعودية"، والذى شارك فيه نجوم السعودية وهم، محمد عبده، وطلال سلامة، وراشد الماجد، وجابر الكاسر، وخالد عبدالرحمن، وعبادى الجوهر، ورابح صقر، وراشد الفارس، وعبد المجيد عبد الله، وعايض يوسف، وداليا مبارك، وماجد المهندس.

وكتب الأوبريت الشاعر عبد الله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وجرافيك ومونتاج محمود الحسن، مكساج وماستر جاسم محمد، والهدف من توعيه التزم بالبيت بسبب فيروس كورونا.

أصيل أبو بكر أغاني أصيل أبو بكر السعودية تبوك أعمال أصيل أبو بكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة داليا عبدالسلام

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

عايشة مع أراجوز مقالب.. ريهام تطلب الخلع: صحيت لقيته عامل نفسه ميت

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

مفاجأة.. تعرف على حارس الأهلي أمام الوداد المغربي

موضوعات متعلقة

نفاد تذاكر حفل رابح صقر المرتقب في مدينة الباحة السعودية.. 9 يونيو

نفاد تذاكر حفل محمد عبده المرتقب في جازان السعودية.. 9 يونيو

قصة أزمة مصطفى كامل ومنير الوسيمي| الموسيقار يبدأ الحرب والنقيب يلجأ للقانون.. ومجلس التأديب والمركزي للمحاسبات يكشفان المستور

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

علقة موت.. محمد رمضان: أمى ضربتنى بسبب الأهرامات !.. فيديو

Walk That Walk.. مغنية البوب العالمية شانا تعود بأغنية جديدة

عزيز النفس.. الإماراتي فيصل الجاسم يطرح أحدث أغانيه

رابح صقر يحيى حفلا فى السعودية.. 9 يونيو

ترشيحاتنا

بعد رفض اجتماع مع أمريكا.. الصين تحذر من عودة عقلية الحرب الباردة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي أفريقيا.. اعرف التردد

زيارة جيل بايدن لمصر .. سر إعجاب سيدة أمريكا الأولى بأبو الهول

الأهلي vs الوداد المغربي.. مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 والقنوات الناقلة

البلدي بـ 225.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد

بعد زيارتها للجامع الأزهر..كاتب صحفي: جيل بايدن سألت عن عدد أحجار هرم خوفو|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبورة ونشاط رياح وأمطار.. ظواهر جوية متوقعة اليوم والأرصاد تحذر من الطقس

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ