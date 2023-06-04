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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشب موجود في كل بيت له مفعول جبار في إنقاص الوزن بشكل سريع

صدى البلد

الكزبرة لها فوائد كثيرة ومتنوعة على الجسم، ولها فوائد  وقائية وعلاجية من مختلف أنواع الأمراض، لأنها تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية والخصائص التي تجعلها إضافة مفيدة للنظام الغذائي، بما في ذلك الحمية الغذائية لفقدان الوزن، لذلك نوضح طريقة شرب ماء أوراق الكزبرة وأهم فوائدها وفقاً لموقع Everyday health.

 

طريقة عمل شرب ماء أوراق الكزبرة لإنقاص الوزن:

⁃ انقعي حفنة من أوراق الكزبرة المطحونة في الماء ، واتركيها تبرد طوال الليل وشربها على معدة فارغة في صباح اليوم التالي .
-  وهناك طريقة أخرى لصنع ماء أوراق الكزبرة 
وهي طحن نصف كوب من الأوراق في كوب من الماء. وشربه طازجا ،جربى شرب ماء أوراق الكزبرة لإنقاص الوزن.. فعال بشكل سريع

 


فوائد  الكزبرة لإنقاص الوزن:

⁃ غالباً أوراق الكزبرة تعمل على ضبط وتنظيم مستويات السكر في الدم ، وتحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام،ومنع تقلبات السكر في الدم ، والتحكم في شهيتك.

⁃ تعتبر أوراق الكزبرة،تحد من طبيعة الشهية وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتحد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية .

⁃ تعمل أوراق الكزبرة على تحفيز إفراز الإنزيمات والعصائر الهضمية ، مما يعزز الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل،وتساعد على الهضم.

⁃ تُساعد على حماية الشعر من بعض المشاكل كمنع تساقط الشعر، إضافةً لدورها في ترطيب الشعر وإعطائه لمعانًا وحيوية.

⁃ تُساهم في تقليل خطر تلف الخلايا الذي تُسبّبه الجذور الحُرّة، وقد أشارت بعض الأبحاث إلى أنّ مُضادّات الأكسدة قد تُساهم في تخفيف الإصابة بالالتهابات.

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