طقس مستقر|الأرصاد الجوية تطمئن المواطنين على حالة الجو وتوقعات بسقوط أمطار.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس اليوم مستقر على أغلب مناطق الجمهورية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية لها في مصل هذا الوقت من العام.

وأضافت "غانم"، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ، اليوم ، تسجل 33 درجة مئوية ، موضحة أن طقس اليوم حار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري ، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية ، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.



وتابعت "غانم"، انه متوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية في بعض الأماكن ، وتكون على جنوب الصعيد ، وأماكن متفرقة من سيناء، وهي غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

ونبهت " غانم " على أهمية متابعة النشرات الجوية في فصل الربيع ، لأنه من الممكن أن تحدث تقلبات جوية حادة وسريعة ، وتجنب التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة .