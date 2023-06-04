عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس مستقر|الأرصاد الجوية تطمئن المواطنين على حالة الجو وتوقعات بسقوط أمطار.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية ، إن طقس اليوم مستقر على أغلب مناطق الجمهورية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية لها في مصل هذا الوقت من العام.

 

وأضافت "غانم"، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ، اليوم ، تسجل 33 درجة مئوية ، موضحة أن طقس اليوم حار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري ، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية ، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.


وتابعت "غانم"، انه متوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية في بعض الأماكن ، وتكون على جنوب الصعيد ، وأماكن متفرقة من سيناء، وهي غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

 

ونبهت " غانم " على أهمية متابعة النشرات الجوية في فصل الربيع ، لأنه من الممكن أن تحدث تقلبات جوية حادة وسريعة ، وتجنب التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة . 

الأرصاد توك شو برنامج صباح الخير يا مصر الامطار طقس مستقر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة داليا عبدالسلام

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

عايشة مع أراجوز مقالب.. ريهام تطلب الخلع: صحيت لقيته عامل نفسه ميت

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

مفاجأة.. تعرف على حارس الأهلي أمام الوداد المغربي

ترشيحاتنا

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي أفريقيا.. اعرف التردد

زيارة جيل بايدن لمصر .. سر إعجاب سيدة أمريكا الأولى بأبو الهول

الأهلي vs الوداد المغربي.. مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 والقنوات الناقلة

البلدي بـ 225.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد

بعد زيارتها للجامع الأزهر..كاتب صحفي: جيل بايدن سألت عن عدد أحجار هرم خوفو|فيديو

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبورة ونشاط رياح وأمطار.. ظواهر جوية متوقعة اليوم والأرصاد تحذر من الطقس

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ