"الاتحاد" الإماراتية: أبوظبي تسعى لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050

أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية أن أبوظبي تسعى لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ضمن مساعيها الكبرى لتحقيق كامل الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " جهود رائدة " - أن عام الاستدامة ومؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الدولة في نوفمبر المقبل وحملات التوعية والفعاليات المتنوعة والتشريعات الحازمة والإجراءات الخاصة، تمثل جميعها جهوداً نوعية واستثنائية لمختلف مؤسسات الدولة، تسهم بكفاءة في تحفيز المشاركة المجتمعية والوعي العام للأفراد بأهمية تبني الجميع للحلول التي تساعد في مواجهة تحديات التغير المناخي.

وأشارت إلى أن الإمارات أثبتت ريادتها عالمياً بالعمل الدؤوب والفعال ضمن الجهود المبذولة للقضاء على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040، فقد حققت الدولة الكثير منذ انضمامها رسمياً في سبتمبر الماضي لمبادرة التحالف عالي الطموح لإنهاء التلوث البلاستيكي، بما يبشر بنجاح مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

ب ح ع/ن و ر