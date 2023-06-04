درجات الحرارة تصل لـ 45.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منارغانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن المناطق الجنوبية للبلاد تتأثر اليوم بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية مباشرة، وبالتالي تتسبب في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في الأقصر وأسوان خاصة المناطق الموجودة في جنوب الصعيد، حيث تسجل العظمى على تلك المناطق 45 درجة مئوية خلال فترة النهار.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن المناطق الشمالية درجات الحرارة الُمسجلة فيها حول المعدلات الطبيعية، حيث تسجل القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية خلال فترة النهار؛ وذلك بسبب تأثر المناطق الشمالية بكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك استمرارًا لـ الأجواء الحارة خلال فترة النهار والمعتدلة خلال فترات الليل حتى الأربعاء المقبل.



فرص لسقوط الأمطار

كما أشارت إلى أن هناك وجود فرص لسقوط الأمطار على شمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء وخليج السويس وبعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، موضحة أنها فرص أمطار خفيفة وقد تكون رعدية؛ ولكنها غير مؤثرة على أنشطة الحياة اليومية .