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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا تحذر من تعرضها لأزمة مالية شديدة.. وتطالب بمزيد من دعم المانحين

صدى البلد

 حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني، من تعرض الوكالة الأممية لخطر الأزمة المالية المتزايدة، مطالبا الدول الأعضاء في مؤتمر إعلان التعهدات للأونروا، الذي عقده رئيس الجمعية العامة، بتقديم 812.3 مليون دولار؛ منها 107.2 مليون دولار من التعهدات الجديدة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب لازاريني عن الامتنان للتعهدات المعلنة، وقال إنها تقل عن التمويل الذي تحتاجه الوكالة لإبقاء أكثر من 700 مدرسة و140 عيادة مفتوحة اعتبارا من شهر سبتمبر فصاعدا.

وتوفر الأونروا الخدمات الأساسية لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.. ويتم تمويل الوكالة بشكل كامل تقريبا عبر التبرعات الطوعية. وتعمل الأونروا حاليا في ظل عجز مالي يقدر بـ75 مليون دولار. 

وأكد لازاريني مواصلة العمل بلا هوادة مع شركاء الأونروا بما في ذلك الدول المضيفة - أكبر داعمي اللاجئين - لجمع الأموال الضرورية.

 

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