لأول مرة..  البرتقال المصري الأكثر تصديراً لجنوب شرق آسيا |تفاصيل

احتلت مصر المرتبة الأولى في قائمة كبار مصدري البرتقال في أول 5 أشهر من الموسم الجاري (أكتوبر 2022 – فبراير 2023)، وذلك بعد احتلالها المركز الثاني في هذه المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.

وجاء هذا الأمر بعد شحن مصر 25 ألف طن من البرتقال إلى البلدان الرئيسية في جنوب شرق آسيا وتضمن ماليزيا، وإندونيسيا.

وحل البرتغال المصري ثانياً على قائمة كبار الموردين للبرتقال إلى نصف الكرة الشمالي وذلك عقب منافسة قوية مع جنوب إفريقيا.

وتوفر مصر وجنوب إفريقيا سنويًا نحو 70% من إجمالي واردات هذه الدول في شرق آسيا التي تحتاج إلى كميات برتقال تتراوح بين 150 و180 ألف طن كل موسم.

في المقابل توفر 3 دول أخرى في مجموعة الـ5 الكبار 26% تقريبًا، وهم (الصين، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية .

