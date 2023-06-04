أسامة ربيع : نمتلك الخبرات للتعامل باحترافية في أوقات الطوارئ |فيديو

أوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل العطل الذي أصاب ناقلة بترول خلال مرورها بقناة السويس، مضيفاً أن هيئة قناة السويس دفعت بـ3 قاطرات لنقل ناقلة البترول التي تعطلت ماكيناتها خلال عبورها للقناة.

الموقف تحت السيطرة



وأضاف أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن ناقلة البترول تعطلت في الكيلو ١٢ وهو بدون إزدواج مما عطل ٨ مراكب خلفها، ولكن اتجاه الجنوب يعمل بشكل منتظم،مؤكداً أن الموقف تحت السيطرة، وخلال ٣٠دقيقة سوف ينتهي هذا العطل.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن هيئة قناة السويس تمتلك كافة الخبرات اللازمة للإنقاذ وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

وتابع: “هيئة قناة السويس تكون دائما مستعدة لحدوث أي أعطال، إذ أن السفن تصطحب دائما قاطرات مستعدة لحدوث أعطال مثل التي حدثت الآن، ولولا هذه القاطرات لكان من الممكن حدوث جنوح الناقلة ولكن الهيئة مستعدة دائما”.