صحف الإمارات| استقبال أحدث طائرة إجلاء من السودان.. والصين تحذر من تحالفات شبيهة بالناتو

الإمارات تستقبل 180 شخصاً من رعايا عدة دول وصلوا من السودان على متن طائرة إجلاء

مئات القتلى والجرحى جراء تصادم 3 قطارات في الهند

الصين تحذر من تحالفات شبيهة بالناتو في آسيا والمحيط الهادئ

اهتمت الصحف الإماراتية اليوم، بعدد من الموضوعات المحلية والعالمية، حيث جاء في صحيفة الوطن الإماراتية طائرة الإجلاء الاخيرة، ووصلت إلى دولة الإمارات، أمس السبت، من السودان طائرة إجلاء جديدة تقلّ 180 شخصاً من رعايا عدد من الدول، ليصل عدد الطائرات القادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الماضي إلى 10 طائرات.

وتستمر دولة الإمارات في عملية إجلاء الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، حيث وضعتهم الدولة على رأس أولوياتها.

وتواصل الإمارات توفير خدمات الاستضافة للرعايا خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان وتواجدهم فيها، فاستضافت رعايا حوالي 26 جنسية مختلفة تم إجلاؤهم عبر هذه الطائرات التي حملت منذ 29 أبريل الماضي 997 شخصاً.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها نجاح عمليات الإجلاء المستمرة التي قامت بها الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين.

ونقلت صحيفة الإمارات اليوم عن حادث الهند ، حيث أفادت تقارير إعلامية محلية بأن 50 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 300 شخص ونقلوا إلى المستشفيات في الهند بعد خروج قطار ركاب عن مساره واصطدامه بقطار بضائع في منطقة بالاسور بولاية أوديشا، حسبما افادت رويترز.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على حسابه بتويتر، اليوم الجمعة، قائلا إن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي :” يجري تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين”.

وذكر المتحدث باسم وزارة السكك الحديد، أميتاب شارما، أن بعض قطع محطمة من القطار الذي خرج عن القضبان سقطت على مسار مجاور وصدمها قطار ركاب آخر قادم من الاتجاه المقابل.

وقالت وكالة الأنباء “برس ترست أو إنديا” إن قطار كورومانديل لإكسبريس كان في طريقه من هوراه في ولاية غرب البنغال إلى شيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو جنوبا.

وأفادت صحيفة الخليج، بتحذيرات وزير الدفاع الصيني، حيث حذر وزير الدفاع الصيني لي شانجفو، اليوم الأحد، من تحالفات شبيهة بحلف شمال الأطلسي أو الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال شانجفو في كلمة له خلال مؤتمر "حوار شانجريلا" الأمني في سنغافورة: "المواجهة بين الصين والولايات المتحدة ستكون كارثة لا تحتمل للعالم، والولايات المتحدة بحاجة إلى التصرف بصدق ومطابقة الكلمات مع الأفعال".

وأضاف: "يجب منع محاولات استخدام حرية الملاحة كذريعة للهيمنة، إن الصين لن تتسامح مع أي محاولات لفصل تايوان عنها، ونحذر من أي تحالفات شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وذكر أن "الصين ملتزمة بدعم السلام في التعامل مع الأزمات الدولية"، مشيراً إلى أنه "من الطبيعي ألا تتفق الدول في كل شيء وأن تنشأ الخلافات".