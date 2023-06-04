هازارد يدرس الاعتزال بعد رحيله عن ريال مدريد

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، أن النجم البلجيكى إيدين هازارد يدرس اعتزال كرة القدم بعد رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" سيقرر هازارد مستقبله في الأيام المقبلة سواء بخوض تجربة جديدة أو اعتزال كرة القدم.

وكان نادي ريال مدريد أعلن أمس السبت، فسخ تعاقده مع إيدين هازارد بالتراضي.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي:"توصل نادي ريال مدريد وإيدين هازارد إلى اتفاق يقضي برحيل اللاعب عن النادي اعتبارًا من 30 يونيو 2023.".

وأضاف: "يريد ريال مدريد التعبير عن تعاطفه مع إيدن هازارد ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة المقبلة".

وعانى هازارد من الابتعاد عن تشكيلة ريال مدريد لفترة طويلة بسبب كثرة الإصابات والابتعاد عن مستواه الفني.