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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحركة الوطنية: نناقش القضايا بلا خوف أو إقصاء.. ونجهز توصيات تعالج تحديات الدولة

صدى البلد

ترأس اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية اجتماع تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزب سياسي مع التيار الإصلاحي الحر والذي يضم عددا آخر من الأحزاب السياسية وذلك في إطار توحيد الجهود وتنسيق الأدوار فيما يتعلق بجلسات الحوار الوطني القادمة في إطار من الود والتفاهم بهدف تقديم رؤي وأفكار واطروحات تسهم في إنجاح جلسات الحوار واثراء الجلسات بمستوي من النقاش يليق بالتجربة الحوارية غير المسبوقة بين كل مكونات المجتمع المصري.

 

وقال اللواء رؤوف السيد علي في تصريحات له علي هامش الاجتماع إن ما يهمنا خلال  المرحلة المقبلة هو توحيد الرؤي والأفكار وطرح مقترحات تساعد المعنيين بالأمر إلي التوصل إلي مخرجات وتوصيات قابلة للتنفيذ يمكنها مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في إطار عام من التوافق بين كل القوي السياسية الفاعلة في المشهد العام.

 

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية أن حالة الحوار الدائرة الآن بين فئات المجتمع المختلفة وبين التيارات والأحزاب السياسية تخلق مناخ صحي وتصنع حالة من التلاحم وتوحيد الأفكار والاتجاهات لخدمة الدولة ودعم مشروعها السياسي والاقتصادي بما يؤكد أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

 

وأشار اللواء رؤوف إلى أن أهم ما يميز جلسات الحوار الوطني هو أنه يضم كافة التيارات والأيدلوجيات  المختلفة بدون إقصاء أو تهميش وبدا واضحا للجميع أن الحوار الوطني يتسع للجميع لا استبعاد فيه لأحد ولا تهميش لأي رأي أو طرح سياسي مشددا علي أننا جميعا نسعي للبحث عن مساحات للاتفاق لا للاختلاف مساحات مشتركة يمكن البناء عليها، خاصة وأن الجميع بلا استثناء مدعو ويشارك في الجلسات بحرية دون توجيه او املاء او تخويف.

الحركة الوطنية التحالف الوطني التيار الإصلاحي الحوار الوطني مجلس النواب

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