بعد تشغيل وحدة الأطفال.. إجراء منظار معدة لأول مرة بمستشفى بلبيس المركزي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية، وخاصة مستشفى بلبيس المركزي، لما تمثله من أهمية كبرى في استقبال حالات الحوادث، نظراً لموقعها الجغرافي، وقربها من عدة طرق سريعة وعدة محاور، وبعد تجهيز وتفعيل وحدة مناظير للأطفال للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بالمحافظة خلال الساعات الماضية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه قامت الفرق الطبية بقسم المناظير بمستشفى بلبيس المركزي، بقيادة الدكتور محمد نور الدين رئيس الوحدة والمشرف العام لمناظير المديرية، والدكتور محمود غنيم مدرس الكبد ومناظير الجهاز الهضمى جامعة الأزهر، والدكتور عصام غالي استشاري التخدير، والدكتورة بسنت محمود طبيبة الجهاز الهضمي، بإجراء منظار معدة تشخيصى لطفل للمرة الأولى، بعد تشغيل وحدة الأطفال الجديدة.

وتابع: هذا بالإضافة إلى إجراء منظار مرارى لسيدة محجوزة بقسم الباطنة بالمستشفى، واستخراج دعامة قديمة ملتهبة وعدد كبير من الحصوات، وتم وتركيب دعامة جديدة، بعد أن كانت الحالة تعاني من إنسداد فى القنوات المرارية، كما تم عمل منظار معدة تشخيصي لحالة قيئ دموي محجوزة بقسم العناية المركزة.

وأضاف أنه تبين وجود دوالي بالمرئ من الدرجة الرابعة، وتم ربط دوالي المريء، هذا بالإضافة إلى إجراء منظار تشخيصي لحالتين آلام حادة بالمعدة، وذلك ضمن لستة مناظير مكونة من ٥ حالات، وجميع الحالات بحالة جيده وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.

وأشار "مسعود"، إلى أنه يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان، بدعم مستشفى بلبيس المركزي، ببعض التجهيزات الطبية وغير الطبية، وبعد زيارة وكيل وزارة الصحة بالشرقية للمستشفى، يرافقه لجنة موسعة من المديرية، ونخبة من الأطباء الأساتذة والاستشارين بجامعة الزقازيق، ومستشفى الأحرار التعليمي، في التخصصات الطبية النادرة، لمناقشة تجهيز وتفعيل مركز إصابات وطوارئ متكامل بمستشفى بلبيس، يضم كافة التخصصات الطبية بها، وبعد تفعيل وتشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي الجديدة بمستشفى بلبيس المركزي، من خلال الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، تحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير الإدارة، والمشرف العام على المناظير بالمديرية، بالتنسيق مع إدارة المستشفى والفرق الطبية بها.

وتشمل الوحدة الجديدة ، منظار معدة وقولوني ومراري، كما تشمل الوحدة مناظير أطفال كاملة لأول مرة بمستشفيات مديرية الصحة بالشرقية، والتي تعد من أقوى وحدات المناظير بالمحافظة، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من ٨ مليون جنيه، دعم من وزارة الصحة والسكان، لخدمة المرضى والمصابين بمركز ومدينة بلبيس والمراكز المحيطة بها.