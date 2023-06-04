عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

427 كتابًا .. إنجازات الأوقاف في التأليف والترجمة والنشر 2022 / 2023

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير بمختلف لغات العالم ، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية في التأليف والترجمة والنشر ، وفي ظل عنايتها الواسعة بحركة الترجمة ، تم تأليف وترجمة ونشر (36) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا خلال العام المالي الحالي ؛ ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها إلى (427) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا.

إنجازات الأوقاف في التأليف والترجمة والنشر

وذلك على النحو التالي : 

•  تم تأليف (14) كتابًا جديدًا هي : (الدين والحياة جــ1و جــ2 - البحث العلمي والتكنولوجيا .. ضرورة حياة - الآداب العامة جــ2 - المختصر الشافي في الإيمان الكافي - حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية - العملات الافتراضية المشفرة - الاجتهاد ضرورة العصر - الوقاية من الأمراض والانحرافات - دراسات في علوم القرآن - أخلاقنا - موسوعة الثقافة الإسلامية - دراسات في علوم الحديث - موسوعة الخطب العصرية جــ11)، ليصل عدد الكتب المؤلفة إلى (119) كتابًا. 

•  تم ترجمة كتاب المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية، ليصل عدد الكتب المترجمة إلى (141) كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة. 

•  تم من خلال التعاون بين وزارتي الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب إصدار ( 5 ) كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" باللغة العربية ليصل إجمالي ما تم إصداره منها (57) كتابًا ، كما تم ترجمة ( 8 ) إصدارات ضمن سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية ، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها (69) كتابًا.

كما تم إصدار ( 2 ) كتاب جديد ضمن سلسلة "رؤية" للنشء، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى (23) إصدارًا، كما تم إصدار (6) كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" للنشء باللغات الأجنبية ، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى (15) كتابًا.

الأوقاف وزارة الأوقاف نشر الفكر الوسطي التأليف والترجمة إنجازات الأوقاف في التأليف والترجمة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |أزمة كبيرة

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

في أول ظهور بعد اختفائه|بغدودة: أنا مش هارب.. وأشكر الرئيس السيسي

كيلو اللحمة بأقل من 200 جنيه.. هدية الحكومة للمواطنين قبل عيد الأضحى

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

موضوعات متعلقة

الأوقاف: إطلاق 3 حلقات للتحفيظ عن بعد دوليا عبر الفضاء الإلكتروني

الخطيب المثالي 2023 .. الأوقاف تعلن عن شروط وجوائز المسابقة

هل يشترط تقسيم الأضحية 3 أثلاث .. علي جمعة يجيب

هل أداء ركعتين خلف مقام إبراهيم من شروط صحة العمرة.. علي جمعة يجيب

إيفاد 145 إماما وقارئا.. الأوقاف تنشر إنجازات العام المالي 2022-2023

بالأسماء.. الأوقاف: دروس في 65 مسجدًا لتفسير القرآن الكريم الأربعاء

مواصفات الإحرام للرجل والمرأة.. مجدي عاشور يوضحها

هل يجوز أداء صلاة الصبح بعد الظهر قضاء.. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

مصرع 4 أطفال أثناء ممارسة الصيد في كندا

استمرار القصف الأوكراني على بيلجورود الروسية وإجلاء الآلاف

من ريال مدريد.. باريس سان جيرمان يحسم أولى صفقاته الصيفية

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية

قرار عاجل من بيراميدز بشأن مصطفى فتحي

كازاخستان تقلد شيخ الأزهر وسام الصداقة من الدرجة الأولى لجهوده في نشر السلام العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق

وصولا للمثالية.. فتاة أمريكية ترتبط برجل من الذكاء الاصطناعي لتفادي المشاكل الزوجية

تحفة معمارية من تأسيس النمل|شاهد.. «مدينة ضخمة» تحت الأرض والكشف عن هيكل المستعمرة

فيديو

«فلّست بسببها».. والد حسام حبيب يصدم جمهور شيرين عبدالوهاب «فيديوجراف»

أمريكية تثير الجدل لإعلانها عن دواء تسبب في قتل ابنها.. اعرف القصة؟

900 كويكب هائل تقترب من الأرض.. ما حجم الدمار المتوقع؟ «فيديوجراف»

مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ