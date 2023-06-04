427 كتابًا .. إنجازات الأوقاف في التأليف والترجمة والنشر 2022 / 2023

أعلنت وزارة الأوقاف، في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير بمختلف لغات العالم ، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية في التأليف والترجمة والنشر ، وفي ظل عنايتها الواسعة بحركة الترجمة ، تم تأليف وترجمة ونشر (36) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا خلال العام المالي الحالي ؛ ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها إلى (427) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا.

إنجازات الأوقاف في التأليف والترجمة والنشر

وذلك على النحو التالي :

• تم تأليف (14) كتابًا جديدًا هي : (الدين والحياة جــ1و جــ2 - البحث العلمي والتكنولوجيا .. ضرورة حياة - الآداب العامة جــ2 - المختصر الشافي في الإيمان الكافي - حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية - العملات الافتراضية المشفرة - الاجتهاد ضرورة العصر - الوقاية من الأمراض والانحرافات - دراسات في علوم القرآن - أخلاقنا - موسوعة الثقافة الإسلامية - دراسات في علوم الحديث - موسوعة الخطب العصرية جــ11)، ليصل عدد الكتب المؤلفة إلى (119) كتابًا.

• تم ترجمة كتاب المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية، ليصل عدد الكتب المترجمة إلى (141) كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة.

• تم من خلال التعاون بين وزارتي الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب إصدار ( 5 ) كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" باللغة العربية ليصل إجمالي ما تم إصداره منها (57) كتابًا ، كما تم ترجمة ( 8 ) إصدارات ضمن سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية ، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها (69) كتابًا.

كما تم إصدار ( 2 ) كتاب جديد ضمن سلسلة "رؤية" للنشء، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى (23) إصدارًا، كما تم إصدار (6) كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" للنشء باللغات الأجنبية ، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى (15) كتابًا.