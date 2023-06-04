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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة شريف إكرامي لـ مصطفى شوبير قبل لقاء الوداد

شريف إكرامي
شريف إكرامي

وجّه شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، رسالة لحارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، قبل مباراة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبر تويتر: "‏كل الدعم للحارس الواعد مصطفى شوبير في مباراة اليوم.. المباريات الكبيرة تصنع الحراس الكبار.. بطل أفريقيا مع زملائك يا وحش بإذن الله.. كل التوفيق والمساندة يا بطل”. 

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

تشكيل الأهلي المتوقع 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير (مفاجأة التشكيل).

الدفاع: على معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات - كهربا - بيرسي تاو.

ابطال افريقيا الوداد المغربي المباراة النهائية حارس مرمى الاهلى مصطفى شوبير نهائى دورى أبطال إفريقيا

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