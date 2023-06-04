ذهابا وإيابا.. نجم الوداد يغيب أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف تقرير صحفي مدة غياب عبد الله حيمود، نجم فريق الوداد المغربي، بعد خضوعه لجراحة عاجلة، قبل مواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان نادي الوداد أعلن أمس السبت، خضوع عبد الله حيمود لعملية جراحية بأحد مستشفيات القاهرة، بعد معاناته من التهاب حاد في الزائدة الدودية، دون الكشف عن مدة غياب اللاعب.

وبحسب موقع “مارس إكسبريس”، فإن عبد الله حيمود سيغيب عن صفوف الوداد لمدة 3 أسابيع، ليتأكد بعد ذلك غيابه عن مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي والوداد

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي، اليوم الأحد، في تمام التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في تمام العاشرة مساءً.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.