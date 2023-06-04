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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طفل يغوص بعلم الأهلي في الغردقة ويخطف الأنظار على السوشيال ميديا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تحظى صورة لطفل يغوص بعلم النادي الأهلي في الغردقة بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت عشقه الكبير لفريقه المفضل قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، يُدعى آدم أحمد، ويبلغ من العمر 10 سنوات، وقد قام بالغوص بصحبة والده ومعلمه في الغردقة، تعبيرًا عن دعمه للفريق قبل المباراة التي ستقام في استاد القاهرة الدولي.

 

آدم بدأ ممارسة رياضة الغوص في سن مبكرة، حيث بدأ التدريب على ارتداء ملابس الغوص واستخدام أدواته في سن الثالثة، وفي سن السادسة بدأ يمارس رياضته المفضلة في أعماق مياه البحر الأحمر بالغردقة. 

ينشأ آدم في أسرة محبة للبحر والغوص، حيث تعمل والدته كمدربة للغوص وتحمل الجنسية السلوفينية، بينما يعمل والده كمنظم لرحلات الغوص.

عشق آدم للنادي الأهلي لا ينتهي، ويرى فيه النادي الأعظم على الإطلاق، وفي حديثه لوسائل الإعلام، أعرب آدم عن تفاؤله بتحقيق الأهلي للقبه الحادي عشر في دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي. يُذكر أن آدم حصل على شهادة من منظمة الغوص الدولية PADI بعد أن قام بـ 100 غوصة.

يُذكر أن المباراة بين الأهلي والوداد المغربي تعد النهائي الثالث بينهما في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، حيث سبق أن واجها بعضهما في النهائيين لعامي 2017 و2022. يُقام النهائي في ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وهذه المرة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها الملعب النهائي للبطولة، حيث استضاف نهائي العام الماضي بين الأهلي والوداد، ونهائي عام 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

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