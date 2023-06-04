ناجم عن مواد متفجرة.. لبنان يحقق في واقعة الزلزال الوهمي

تحقق السلطات الأمنية في لبنان، بشأن هزة أرضية "غير مألوفة" بقوة 3 درجات على مقياس "ريختر" في منطقة زحلة والتي سبقها سماع دوي انفجار قوي.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية، أن الهزة الأرضية ناجمة عن تفجير وقع في إحدى الكسارات بمنطقة زحلة لجدار كبير من الصخور.

وعلى إثره، فتح الجيش اللبناني محضر تحقيق، كما أنه نفذ طوقًا أمنيًا حول موقع الحادث.

وحسب موقع "لبنان 24"، تبين من المعاينة أن الانفجار ناجم عن استخدام كميات كبيرة من المواد المتفجرة التي جرى إدخالها إلى عمق الأرض.

وتم نشر صورة لمكان التفجير في الكسارة على مواقع التواصل الاجتماعي، و"التي تبين حائطًا طبيعيًا من الصخر، وهو عبارة عن جزء ظاهر من فالق كبير في المنطقة هو على الأرجح فالق اليمونة الزلزالي الذي يمر بلبنان.

من جانبه، أكد وزير البيئة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، أنه تم إصدار قرار بإقفال الكسارة منذ مدة.

ولفت إلى وجود إشارة قضائية من المدعي العام البيئي في البقاع، بختمها بالشمع الأحمر.

وأشار إلى أن يتابع مع المدعي العام والمسؤولين الأمنيين للتحقيق في الموضوع.