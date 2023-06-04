أوائل الشهادة الإعدادية بالسويس

ينشر صدى البلد قائمة أوائل الشهادة الاعدادية بمحافظة السويس.

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس صباح اليوم الأحد ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، حيث بنسبة نجاح بلغت85.1 % وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد.



كما حضر كلا من ياسر عمارة مدير عام التربية والتعليم بالسويس وسيد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم وإبراهيم عطا رئيس لجنة النظام والمراقبة وايمن عبد العظيم وكيل لجنة النظام والمراقبة.



وقدم المحافظ التهنئة للناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكداً أهمية بذل كل الجهد والاجتهاد واكتساب المعرفة من أجل النجاح للحصول على الدرجات الأعلى والتفوق، ليكون في المستقبل القريب مواطناً صالحاً يفيد المجتمع ، مؤكدا علي أولياء الامور أهمية إعطاء الثقة لابنائهم، وبث روح الاعتماد على النفس، والاستفادة من التكنولوجيا والإنترنت في المعرفة والمذاكرة والحصول على المعلومة ومراجعة الدروس بسهولة بدلاً من ضياع الوقت والمال في الدروس الخصوصية.



كما قدم «صقر» الشكر إلى مديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية والتعليم بمدارس السويس.

بلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٤٤٣٦ نجح منهم ١١٨٤١وبلغت نسبة نجاح في المهنية و١٠٠٪؜ والمكفوفين ٦٦.٦٧٪؜ ومدارس الصم ١٠٠٪؜والفكرية ١٠٠٪