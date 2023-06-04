برلماني: على الحكومة مراعاة ظروف المواطنين والاهتمام بالمشروعات الإنتاجية

وجه الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ اربع رسائل للحكومة للعمل علي مساعد القطاع الخاص ومساعد عمليات التصدير للمنتج المصري مما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية وخفض الاستيراد وبالتالي توفير العملة الصعبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشـروع قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

وقال دعبس في كلمة له اليوم أمام الجلسة العامة علي الحكومة ان تعمل علي دعم وتنفيذ المشروعات المنتجة والتي تدر دخل للبلد وقال لابد ان تراعي الحكومة ظروف البلاد وإقامة المشروعات الإنتاجية والتصدير من خلالها في الأسواق الخارجية وذلك من خلال انشاء شركات عالمية ومحلية خاصة بالعمل علي تسهيل تصدير المنتجات المصرية وإزالة كافة المعوقات امام عمليات التصدير حتي لا تعود السلع والمنتجات المصرية مرة اخري من الأسواق العالمية والخارجية.

كما طالب النائب بالعمل علي التعاون او انشاء مكاتب للمحاماة الدولية للمحافظة علي حقوق المصدر والمنتج المصري في القضايا الدولية والخاصة بعمليات ىالتصدير أو إرجاع المنتجات المصرية كما طالب الدولة بالعمل علي فتح اسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال المكاتب المصرية وان تكون السفارات المصرية فعاله في هذا الامر ومن خلال الملحقين المصريين في السفارات المصرية ومساعدة المصدر المصري من خلال تقديم دراسة جدوي للاسواق واحتياج الاسواق للمنتجات وغيرها من الامور حتي يكون امام المصدر المصري والمنتج المصري قاعدة بيانات يعمل من خلالها.

وقال دعبس إن وزيرة التخطيط اكدت علي انه تم تنفيذ 70 بالمائة من خطة التنمية العام المالي الحالي وان الباقي 30 بالمائة واتمني ان يتم عمل مشروعات منتجه خلال الخطة القادمة وباقي الخطة الحالية واعلن دعبس موافقة علي مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث المبدأ.