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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم أثناء اللقاء

 

استقبل  الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، فريق من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة  الدكتور زينب نبيل أحمد سعيد،.

وذلك بعضوية كل من أ.د منى حمدي حسن عشري، وأ.د مريم عبد المنعم أبو شادي، وأ.د دعاء عبد الوهاب أحمد المرسي، وأ.د حمدي أحمد حسين تمام، وبحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور حمدي إبراهيم، عميد كلية الطب، والدكتور نجلاء الشربيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور تامر فهيم، مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، وذلك اليوم الأحد ٢٠٢٣/٦/٤.

 

يذكر أن الزيارة الميدانية لفريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تهدف لمراجعة ملفات اعتماد الكلية لاعتمادها من قبل الهيئة وتستمر الزيارة على مدار ثلاثة أيام.

 

حيث بدأت زيارة فريق الهيئة بلقاء مع رئيس الجامعة و النواب وعميد الكلية ومدير مركز ضمان الجودة وهي ضمن جدول الزيارة لليوم الأول، وسيتم خلال الثلاثة الأيام المقبلة مراجعة الموارد والأنشطة التعليمية بالكلية، كما سيتم عقد لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وزيارة كنترولات المرحلة الجامعية الأولى، وزيارة للمستشفيات الجامعية وعدد من المراكز والمعامل والمكتبات بالكلية.

 

 

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