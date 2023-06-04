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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية تفحص المرضى غير القادرين في محافظة بني سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف ومكتب مشروعات الأورمان، فى تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 120 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية منشأة الامراء مركز اهناسيا، وقرية بهبشين مركز ناصر، وذلك تماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

وواصلت القافلة عملها على مدار يوم كامل بالمستشفى الجامعى ببني سويف وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين  بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب –  سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة بني سويف وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم .

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، إنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة بني سويف نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.        

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببنى سويف بمحافظة بني سويف بني سويف جمعية الاورمان غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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