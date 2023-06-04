عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ظهور دلافين مع صغارها تحت الماء يجذب السياح إلى شواطئ الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في مشهد رائع وجميل، تمكن السياح الأجانب من التقاط صور لدلافين ترضع صغارها تحت الماء في شواطئ مدينة الغردقة، حظيت هذه الصور بإعجاب السياح من مختلف الجنسيات خلال رحلتهم البحرية على متن لانش سياحي، وذلك في إحدى شواطئ الغردقة الساحرة.

وفقًا لأحمد بيجو، منظم رحلات بحرية في الغردقة، قام العديد من السياح الأجانب بالتقاط صور للدلافين أثناء رحلتهم البحرية على شواطئ الغردقة، حيث تظهر الدلافين بانتظام في منطقة شمال الغردقة، يتوافد السياح على هذه المنطقة بشكل يومي لمداعبة الدلافين والتقاط الصور التذكارية معها.

 

وأكد بيجو أن الدلافين تعتبر عاملاً جذابًا للسياحة البحرية في شواطئ الغردقة، حيث يأتي السياح الأجانب من جميع أنحاء العالم خصيصًا للاستمتاع بالغطس والسنوركل ورؤية الدلافين وهي تسبح في مياه الغردقة.

من جانبه، كشف الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الشمالية في محافظة البحر الأحمر، أن ظهور الدلافين على شواطئ الغردقة يتزامن مع موسم تزاوجها، حيث تكون الدلافين متعددة الأزواج. يبدأ موسم التزاوج في يونيو ويستمر حتى أكتوبر، وتستغرق فترة حمل الأنثى من 9 إلى 17 شهرًا. يلاحظ أن الإناث الحوامل يكون بطونها كبيرة قبل الولادة، حيث ترضع صغارها وتستمر في الرضاعة لمدة تصل إلى عامين. تصل إناث الدلافين إلى مرحلة البلوغ عند سن 5 إلى 13 سنة، بينما يصل سن البلوغ لذكور الدلافين ما بين 10 و 14 سنة.

 

تعتبر هذه المشاهد الفريدة للدلافين ترضع صغارها تحت الماء جاذبًا رئيسيًا للسياح إلى شواطئ الغردقة، تلقى هذا الظهور الرائع للدلافين ترحيبًا كبيرًا من قبل السياح الأجانب، مما يسهم في تنشيط السياحة البحرية في المنطقة.

 

بفضل هذه المشاهد الساحرة، يستمتع السياح بتجربة لا تُنسى على سواحل الغردقة، ويعودون بذكريات جميلة وصور تذكارية تعكس جمال الطبيعة وثروة المحيطات. يتوقع أن يستمر الإقبال على الغردقة كوجهة سياحية رئيسية لعشاق البحر والحياة البحرية، حيث يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة الدلافين ومشاركتها في لحظاتها الخاصة في عالم تحت الماء.

شواطئ الغردقة شمال الغردقة مدينة الغردقة مياة الغردقة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |أزمة كبيرة

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

أحمد حسن: قرار عاجل من بيراميدز بشأن مصطفى فتحي

موضوعات متعلقة

طفل يغوص بعلم الأهلي في الغردقة ويخطف الأنظار على السوشيال ميديا

آخر رحلة لرضوى ومحمد.. تفاصيل غرق شقيقين في حمام السباحة بالغردقة

حريق يندلع في مطعم بمدينة الغردقة وقوات الحماية المدنية تسيطر على الوضع

رضوى ومحمد ماتوا| القصة الكاملة لغرق شقيقين فى حمام سباحة بالغردقة

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 33 ألف سائح خلال 24 ساعة

صحة البحر الأحمر تضع خطة لتأمين المخازن بالمستشفيات والوحدات

محمود الشيمي مديرًا لـ أوقاف البحر الأحمر

معهد علوم البحار بالغردقة: لا قلق من قناديل البحر ويجب الحذر منها

ترشيحاتنا

مصر للطيران تفتح خط تشغيل جديد بين القاهرة ونيوجيرسي بأمريكا| صور

مصرع شاب فلسطيني بآلية عسكرية إسرائيلية خلال مسيرة في نابلس

هددها بنشر فيديوهات فاضحة وطلب فدية| من هي الجميلة راندا عبد السلام؟

ظهور دلافين مع صغارها تحت الماء يجذب السياح إلى شواطئ الغردقة

قرار عاجل من لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة الوداد بنهائي أفريقيا

التأمين الصحي الشامل يحظي باهتمام القيادة السياسية| المنظومة تصل 4 محافظات.. والحوار الوطني: تخدم ملايين المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

بالجبنة القريش.. طريقة عمل آيس كريم دايت

عيونها تساعدها على التخفي.. نوع جديد من الزواحف يثير الجدل| عرف القصة؟

فيديو

ارتكبت أخطاء.. حورية فرغلي: أكلت لحم خنزير واستغفرت ربنا

شبورة ورياح وأمطار.. إيه اللي بيحصل في الجو النهاردة

خلي بالك لو رايح الاستاد.. 8 محظورات على جماهير الأهلي في نهائي أفريقيا

هزة جديدة تضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ