ظهور دلافين مع صغارها تحت الماء يجذب السياح إلى شواطئ الغردقة

في مشهد رائع وجميل، تمكن السياح الأجانب من التقاط صور لدلافين ترضع صغارها تحت الماء في شواطئ مدينة الغردقة، حظيت هذه الصور بإعجاب السياح من مختلف الجنسيات خلال رحلتهم البحرية على متن لانش سياحي، وذلك في إحدى شواطئ الغردقة الساحرة.

وفقًا لأحمد بيجو، منظم رحلات بحرية في الغردقة، قام العديد من السياح الأجانب بالتقاط صور للدلافين أثناء رحلتهم البحرية على شواطئ الغردقة، حيث تظهر الدلافين بانتظام في منطقة شمال الغردقة، يتوافد السياح على هذه المنطقة بشكل يومي لمداعبة الدلافين والتقاط الصور التذكارية معها.

وأكد بيجو أن الدلافين تعتبر عاملاً جذابًا للسياحة البحرية في شواطئ الغردقة، حيث يأتي السياح الأجانب من جميع أنحاء العالم خصيصًا للاستمتاع بالغطس والسنوركل ورؤية الدلافين وهي تسبح في مياه الغردقة.

من جانبه، كشف الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الشمالية في محافظة البحر الأحمر، أن ظهور الدلافين على شواطئ الغردقة يتزامن مع موسم تزاوجها، حيث تكون الدلافين متعددة الأزواج. يبدأ موسم التزاوج في يونيو ويستمر حتى أكتوبر، وتستغرق فترة حمل الأنثى من 9 إلى 17 شهرًا. يلاحظ أن الإناث الحوامل يكون بطونها كبيرة قبل الولادة، حيث ترضع صغارها وتستمر في الرضاعة لمدة تصل إلى عامين. تصل إناث الدلافين إلى مرحلة البلوغ عند سن 5 إلى 13 سنة، بينما يصل سن البلوغ لذكور الدلافين ما بين 10 و 14 سنة.

تعتبر هذه المشاهد الفريدة للدلافين ترضع صغارها تحت الماء جاذبًا رئيسيًا للسياح إلى شواطئ الغردقة، تلقى هذا الظهور الرائع للدلافين ترحيبًا كبيرًا من قبل السياح الأجانب، مما يسهم في تنشيط السياحة البحرية في المنطقة.

بفضل هذه المشاهد الساحرة، يستمتع السياح بتجربة لا تُنسى على سواحل الغردقة، ويعودون بذكريات جميلة وصور تذكارية تعكس جمال الطبيعة وثروة المحيطات. يتوقع أن يستمر الإقبال على الغردقة كوجهة سياحية رئيسية لعشاق البحر والحياة البحرية، حيث يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة الدلافين ومشاركتها في لحظاتها الخاصة في عالم تحت الماء.