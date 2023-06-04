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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان البرلمان توصى باعتماد متابعة المشروعات الممولة من الاتفاقيات الدولية

إجتماع لجنة الإسكان
إجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب

أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، باعتماد متابعة المشروعات الممولة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع التى سبق وأن وافق عليها المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي، وهي:

1- اتفاقية قرض (ثان) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي المُوقعتين بينهما بتاريخي 12/7/2018 و8/12/2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020.

2-  اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021.

وأرجأت اللجنة مناقشة متابعة بعض المشروعات الممولة من اتفاقيات دولية أخرى، وذلك بسبب عدم تقديم كافة الأوراق المتعلقة بالمشروعات وتنفيذها على أرض الواقع وفقا للاتفاقيات من قبل ممثلى وزارتى التعاون الدولى والإسكان، على أن يتم تحديد موعد لاحق لعقد الاجتماع شريطة حضور ممثلى الوزارات بالأوراق الكاملة الخاصة بالمشروعات، وهي:

1- اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020.

2- اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

3- اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر ــ الأقصر الموقع بتاريخ 3/3/2021.

4-  اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية الممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان" لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/1/2022 و5/1/2022.

5- اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلاً ائتمانيًا، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

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