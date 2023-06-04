مقتل صبية وجرح 22 في قصف جوي على دنيبرو الأوكرانية.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تكثفت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا والقصف الأوكراني على أراض روسية في الأسابيع الأخيرة بينما تؤكد كييف أنها تستعد لهجوم كبير ضد قوات موسكو بهدف استعادة الأراضي التي خسرتها منذ الغزو الروسي.

وقال سيرجي أكسيونوف الذي عينته موسكو حاكما على شبه جزيرة القرم إن خمس طائرات مسيرة تم إسقاطها فوق مدينة دغانكوي الواقعة في شبه الجزيرة وجرى التشويش على أربعة ولم تصب أهدافها.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، أدت قذائف أوكرانية إلى مقتل شخصين السبت في بيلجورود في روسيا، كما ذكر حاكم المنطقة.

خلال الأسبوع الجاري.

وتعرضت القرى الحدودية في هذه المنطقة لقصف مدفعي غير مسبوق في الأيام الأخيرة أسفر، بعد قصف السبت، عن سقوط سبعة قتلى خلال الأسبوع الجاري.