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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة نبيل الحلفاوي لـ لاعبي الأهلي قبل مباراة الوداد في نهائي أفريقيا

صدى البلد

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة للاعبي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: “رسالة إلى لاعبي الأهلي.. الملايين ينتظرون ‏بيدكم أن تمنحوهم لحظات من السعادة والنجاة من دوامة الحياة.. وذلك بألا تهدروا أية فرصة لتريحنا في مباراة العودة”. 

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

تشكيل الأهلي المتوقع 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير (مفاجأة التشكيل).

الدفاع: على معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات - كهربا - بيرسي تاو.

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