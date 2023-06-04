تفاصيل جلسة الشناوي وكولر قبل مواجهة الأهلي والوداد بنهائي أبطال أفريقيا

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي عقد جلسة مع محمد الشناوي قائد الفريق، قبل إعلان قائمة المعسكر المغلق التي اختارها استعداداً لمواجهة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام في التاسعة من مساء اليوم بإستاد القاهرة.

وسبق جلسة الشناوي وكولر، تلقي المدير الفني تقريرا طبيا يفيد بأن الشناوي جاهز لخوض مباراة الوداد ولكن هناك مخاوف من تجدد الإصابة خاصة أنها مواجهة عصيبة وكبيرة، وأكد كولر للشناوي في الجلسة أنه يحتاج إليه وهو الحارس الأول والأساسي بالنسبة له لكنه يحتاج إلي خبراته في مواجهة الإياب أكثر لأنها ستكون وسط حضور جماهيري كبير للمنافس.

وقال كولر لحارسه إنه يخشي من المجازفة به في مباراة اليوم التي قد تتسبب في حرمان تواجده لفترة طويلة في المباريات، وحاول الشناوي تبرير وجهة نظره بأنه يرغب في التواجد لكن كولر رفض تماماً .

ويلتقي فريق الأهلي في التاسعة مساء اليوم الأحد مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، في لقاء الذهاب بنهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.