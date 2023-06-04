عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة الشناوي وكولر قبل مواجهة الأهلي والوداد بنهائي أبطال أفريقيا

الشناوي
الشناوي

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي عقد جلسة مع محمد الشناوي قائد الفريق، قبل إعلان قائمة المعسكر المغلق التي اختارها استعداداً لمواجهة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام في التاسعة من مساء اليوم بإستاد القاهرة.

وسبق جلسة الشناوي وكولر، تلقي المدير الفني تقريرا طبيا يفيد بأن الشناوي جاهز لخوض مباراة الوداد ولكن هناك مخاوف من تجدد الإصابة خاصة أنها مواجهة عصيبة وكبيرة، وأكد كولر للشناوي في الجلسة أنه يحتاج إليه وهو الحارس الأول والأساسي بالنسبة له لكنه يحتاج إلي خبراته في مواجهة الإياب أكثر لأنها ستكون وسط حضور جماهيري كبير للمنافس.

وقال كولر لحارسه إنه يخشي من المجازفة به في مباراة اليوم التي قد تتسبب في حرمان تواجده لفترة طويلة في المباريات، وحاول الشناوي تبرير وجهة نظره بأنه يرغب في التواجد لكن كولر رفض تماماً .

ويلتقي فريق الأهلي في التاسعة مساء اليوم الأحد مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، في لقاء الذهاب بنهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

السويسري مارسيل كولر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محمد الشناوي دوري ابطال افريقيا فريق الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يصدم الأهلي: فيفا يتسلم شكوى الزمالك بشكل رسمي

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

الأتوبيس اتحرق بركابه.. سائق النقل يرفض الاعتراف بالجريمة والتحريات تدينه

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

قرار عاجل من لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة الوداد بنهائي أفريقيا

هددها بنشر فيديوهات فاضحة وطلب فدية| من هي الجميلة راندا عبد السلام؟

ترشيحاتنا

بعد تهديدات.. نتنياهو يلغي مشاركته في مؤتمر بتل أبيب "خوفا على حياته"

السيسي: بحثت مع الرئيس الموريتاني سبل تطوير العلاقات الثنائية.. فيديو

احترس.. الإفراط في تناول هذا النوع من الحبن يصيبك بسرطان البروستاتا

مضاعفة العقوبة.. مخالفات مرورية تكلفك الحبس وغرامة 500 جنيه | احذر

اتحاد جدة يستعد للإعلان عن صفقة بنزيما في هذا الموعد

إعلان حالة الطوارئ.. أوكرانيا تقصف سوقا في روسيا واندلاع حرائق هائلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك البلطي

هددها بنشر فيديوهات فاضحة وطلب فدية| من هي الجميلة راندا عبد السلام؟

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

فيديو

نيكي هايلي تحتاج إلى العرب.. تصريحات مثيرة من مرشحة الرئاسة الأمريكية «فيديوجراف»

معجزة .. مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه

حريق سيارة غريبة من نوعها يثير الجدل على السوشيال ميديا.. اعرف القصة؟

الملكة رانيا تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا من حنة الأميرة رجوة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ