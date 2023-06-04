مقرات قبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة

تستعد مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة لبدء تلقي اعتذارات الثانوية العامة 2023 من المعلمين الراغبين في الاعتذار عن المشاركة في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ابتداءا من الثلاثاء 6 يونيو 2023 حتى الخميس 8 يونيو 2023

وفي هذا الإطار أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، مقرات اعتذارات الثانوية العامة 2023 ، مؤكدة أنها تتمثل في :

مدرسة النصر الاعدادية بنات في ادارة شبرا التعليمية : مقرا لقبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 معلمي ادارات الشرابية ، والزاوية ، والساحل ، وشبرا ، وروض الفرج ، وحدائق القبة

مدرسة محمود علي الخطيب الرسمية لغات التابعة لادارة عين شمس التعليمية : مقرا لقبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 من معلمي ادارات عين شمس ، ومدينة السلام ، والمرج ، والمطرية ، والزيتون

مدرسة الشهيد أحمد أمين مبارك "الازهار سابقا" بإدارة المعادي التعليمية : مقرا لقبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 من معلمي ادارات السيدة زينب ، ومصر القديمة ، والمعصرة ، والتبين ، والخليفة ، والبساتين ، وحلوان ، والمستقبل ، والمعادي ، ودار السلام

مدرسة نبيل الوقاد الاعدادية بنات بإدارة النزهة التعليمية : مقرا لقبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 من معلمي ادارات مصر الجديدة ، والشروق ، والنزهة ، والقاهرة الجديدة ، وغرب مدينة نصر ، وشرق مدينة نصر

مدرسة مجمع الحرفي لمتحدي الإعاقة بالوايلي : مقرا لقبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 من معلمي ادارات غرب القاهرة ، والوايلي ، وعابدين ، وسط القاهرة ، والوايلي ، ومنشآة ناصر ، وباب الشعرية

اعتذارات الثانوية العامة 2023

شروط قبول اعتذارات الثانوية العامة 2023