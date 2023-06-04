خروج جميع القوات الأجنبية.. توافق الرؤى بين الرئيس السيسي ونظيره الموريتاني لاستقرار ليبيا

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الموريتاني، التطور المستمر في العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين من تقدم مضطرد، وجاء ذلك خلال أخبار عاجلة عبر فضائية “إكسترا نيوز” منذ قليل.

ويبحث الرئيس السيسي ونظيره الموريتاني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البيئية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الرئيس الموريتاني بالتجربة التنموية المصرية ويعرب عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر لموريتانيين في جميع المجالات.

وتناول الرئيس السيسي مع الرئيس الموريتاني مستجدات الأزمة الليبية وتوافقا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتوافق الرئيس السيسي مع الرئيس الموريتاني على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بدون استثناء.

كما أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع موريتانيا في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين و البلدين الشقيقين.