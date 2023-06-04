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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من 17 جامعة.. مقابلات شخصية للخريجين المتقدمين للنيابة إدارية غدا

صدى البلد

تستقبل هيئة النيابة الإدارية، غدا الاثنين المتخلفين من حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022، وعددهم 17 جامعة.

خريجو الجامعات التى تستقبلها هيئة النيابة الادارية: الزقازيق - بنى سويف - سوهاج - المنيا - الفيوم - جنوب الوادى - أسيوط - أزهر تفهنا - أزهر القاهرة - أزهر دمنهور- أزهر الإسكندرية - أزهر المنصورة - أزهر طنطا - الجامعة البريطانية - الجامعة الألمانية -الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا - فاروس.

وأعلنت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للنيابة الإدارية عن مواعيد المتخلفين من حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022.

وجاءت المواعيد كالتالى:
* السبت 3 يونيو الساعة 11 صباحا لخريجى كلية الشرطة.

* الأحد 4 يونيو الساعة 9 صباحا لخريجى جماعات" القاهرة - عين شمس- حلوان - بنها - شبين الكوم - السادات - طنطا - المنصورة - بورسعيد - دمياط - أسوان - الإسكندرية".

* الاثنين 5 يونيو الساعة 9 صباحا لخريجى جامعات" الزقازيق - بنى سويف - سوهاج - المنيا - الفيوم - جنوب الوادى - أسيوط - أزهر تفهنا - أزهر القاهرة - أزهر دمنهور- أزهر الإسكندرية - أزهر المنصورة - أزهر طنطا - الجامعة البريطانية - الجامعة الألمانية -الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا - فاروس".

هيئة النيابة الإدارية معاون نيابة إدارية

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