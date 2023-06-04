تشييع جثمان محمود وهبة صاحب أول رسالة دكتوراه بالمستشفى في طنطا.. صور

شيع الآلاف من الأسر والعائلات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية عصر اليوم جثمان الدكتور محمود وهبة أستاذ ومدرس الاحصاء بكلية التجارة بجامعة الأزهر والمعروف إعلاميا بصاحب اول رسالة دكتوراه عقب وفاه إثر تدهور ظروفه الصحية بمسقط رأسه بالمنطقة الأزهرية بسيجر .



وأدي أساتذة جامعة الأزهر وزملائه وأقاربه صلاة الجنازة عقب أداء صلاة العصر بمسجد توكل بالمنطقة الأزهرية ووداعه حتي مثواه الأخير بمقابر سيجر خلف مسجد سيدي عبد الرحيم .

الجدير بالذكر أن الدكتور الراحل لاقى تأييد واستحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فسبوك عقل حصوله علي رساله الدكتوراه ومناقشتها مع أساتذة جامعة الأزهر الشريف خلال الشهرين الماضيين.

IMG-20230604-WA0089

IMG-20230604-WA0088

IMG-20230604-WA0085

IMG-20230604-WA0084

IMG-20230604-WA0086

IMG-20230604-WA0083

IMG-20230604-WA0082

IMG-20230604-WA0089

IMG-20230604-WA0087