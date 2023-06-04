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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جثمان محمود وهبة صاحب أول رسالة دكتوراه بالمستشفى في طنطا.. صور

جثمان الدكتور محمود
جثمان الدكتور محمود وهبه أعلي أعناق زملائه

شيع الآلاف من الأسر والعائلات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية عصر اليوم جثمان الدكتور محمود وهبة أستاذ ومدرس الاحصاء بكلية التجارة بجامعة الأزهر والمعروف إعلاميا بصاحب اول رسالة دكتوراه عقب وفاه إثر تدهور ظروفه الصحية بمسقط رأسه بالمنطقة الأزهرية بسيجر .

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وأدي أساتذة جامعة الأزهر وزملائه وأقاربه صلاة الجنازة عقب أداء صلاة العصر بمسجد توكل بالمنطقة الأزهرية ووداعه حتي مثواه الأخير بمقابر سيجر خلف مسجد سيدي عبد الرحيم .

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الجدير بالذكر أن الدكتور الراحل لاقى تأييد واستحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فسبوك عقل حصوله علي رساله الدكتوراه ومناقشتها مع أساتذة جامعة الأزهر الشريف خلال الشهرين الماضيين.

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أساتذة جامعة الأزهر أداء صلاة العصر جنازة محمود وهبة صاحب اول رسالة دكتوراه مسجد توكل طنطا الأسر والعائلات الدكتور محمود وهبة

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