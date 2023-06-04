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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شادي محمد عن غياب الشناوي أمام الوداد: الأهلي بمن حضر.. فيديو

محمد الشناوي
محمد الشناوي

علق الكابتن شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، على غياب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي عن مباراة الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

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وقال الكابتن شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "غيابات مؤثرة خاصة حارس مرمى مصر الأول محمد الشناوي، ولكن الأهلي بمن حضر، ومصطفى شوبير قد يكون هو المرشح الأقرب لحراسة مرمى النادي الأهلي، وأثبت نفسه الفترة الأخيرة".

 

وأضاف الكابتن شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق،: "المباراة صعبة جدا بنلاعب فريق قوي ومحترم، ولابد من احترام فريق الوداد جدا".


وأشار الكابتن شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق،: "جمهور النادي الأهلي متواجد بكثرة في استاد القاهرة لدعم النادي، وهو أكبر حافز للفوز اليوم لإسعاد الجمهور ودفعة معنوية كبيرة من الجماهير، وإن شاء الله يكون يوم نصر للنادي الأهلي".
 


 

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