صدمة لأمريكا.. روسيا تعلن تمديد التخفيض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية 2024

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، أن روسيا ستمدد التخفيض الطوعي لـ إنتاج النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

وجاء ذلك خلال البيان الختامي لاجتماع دول تحالف أوبك بلس المنجة للنفط الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، حيث تقرر في الختام عقد الاجتماع المقبل لـ أوبك بلس في 26 نوفمبر المقبل في فيينا أيضا.

وكان قد أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، أنه بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أوبك بلس اليوم لمستوى الإنتاج المطلوب لكل دولة لعام 2024م، وما قامت به دول أوبك بلس التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل عن تخفيضات تطوعية حتى نهاية 2023م ومددت تخفيضاتها التطوعية إلى نهاية عام 2024م، ستقوم المملكة بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميًا.

وأضاف المصدر وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن تخفيض الانتاج سيبدأ من شهر يوليو القادم ولمدة شهر قابلة للتمديد ليصبح إنتاج المملكة 9 مليون برميل يوميًا ويكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميًا.