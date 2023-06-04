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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص 17 فدانا بالحي الإماراتي لبناء وحدات مشروع الإسكان التعاوني ببورسعيد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

صدق المجلس التنفيذي بمحافظة بورسعيد،  برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  اليوم، على تخصيص 17 فدانا بالحي الإماراتي بجانب مساكن محمد مهران، لبناء وحدات سكنية للمستحقين من مشروع الإسكان التعاوني.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ومساعد مدير الأمن، والمستشار العسكري للمحافظة،  وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأحزاب والشباب بالمحافظة.

وخلال فعاليات الجلسة،  استمع محافظ بورسعيد والحضور لشرح تفصيلي حول جهود محافظة بورسعيد في ملف مشروعات الإسكان،  من خلال عرض تقديمي استعرضه المهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان ببورسعيد،  كما استعرضت المهندسة نيرمين نشأت مدير ادارة التخطيط العمراني بالديوان العام،  عرضا تقديميا حول ما تم إنجازه فيما يتعلق بدراسة موقف الأراضي الفضاء بمحافظة بورسعيد بعد التنسيق بين المحافظة والسادة النواب.

وخلال كلمته،  أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  أن المحافظة شهدت منذ اواخر عام  2015 حتى الٱن بناء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية في مشروعات الإسكان المتنوعة ببورسعيد  ، لافتا أن المحافظة تحملت ما يقرب من مليار جنيه تكلفة أعمال الترفيق لمشروعات الإسكان،  مشيرا أن بورسعيد شهدت كم هائل من الوحدات السكنية خلال 6 أعوام لم تشهدها أي محافظة أخرى.

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم إرسال خطاب لهيئة التعاونيات بقرار تخصيص 17 فدان بالحي الإماراتي للمشروع التعاوني، لتبدأ هيئة التعاونيات في التخطيط للمشروع.

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وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هناك جهود حثيثة من أجل أبناء محافظة بورسعيد لإنجاز اكبر قدر من مشروعات الإسكان،  منوها أنه تم عرض 3مقترحات على مستحقي المشروع التعاوني تمثلت في المشروع الاستثماري بشرق بورفؤاد،  ومشروع " الأمل والنورس "،  ومؤخرا مشروع جنوب بورسعيد بالحي الإماراتي،  من أجل التوصل لحلول مرضية لأبناءنا مستحقي مشروع التعاوني.

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