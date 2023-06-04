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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميمي عبد الرازق: نسعى لتحقيق طموحات جماهير المصري

ميمي عبدةالرازق
ميمي عبدةالرازق

 أكد الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادى المصري، أن الجميع سواء داخل الجهاز الفني أو الفريق يعمل على قلب رجل واحد من أجل تحقيق طموحات جماهير المصري العظيمة بالمنافسة على لقبي بطولتي كأس مصر وكأس الرابطة وكذلك تحقيق مركز متقدم ببطولة الدوري يليق بتاريخ النادي المصري وجماهيريته.

وأضاف الدكتور ميمي عبد الرازق أن الجهاز الفني يعمل بتناغم كامل مؤكدا أن الجميع داخل الجهاز يؤدي دوره بكفاءة عالية وهو الأمر الذي ظهرت ثماره على أداء الفريق خلال المباريات السابقة .

وأكد المدير الفني للنادى المصري  أن المباريات المقبلة ستشهد مزيدا من التجانس بين اللاعبين.

وأشاد الدكتور ميمي عيد الرازق بالدعم اللامحدود الذي يلقاه الجهاز الفني والفريق من مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي ، مضيفا أن الجلسة التي جمعت الأستاذ كامل ابو علي باللاعبين كان لها مفعول السحر عند اللاعبين خاصة مع تأكيد سيادته على توفير كافة أوجه الدعم للاعبين الذين تعاهدوا فيما بينهم على إسعاد الجماهير.

وعن استعدادات الفريق للموسم الجديد وتدعيمه بالعناصر المتميزة .

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كما أكد الدكتور ميمي عبد الرازق أن الجهاز الفني يركز حاليا في مشوار الفريق بكافة البطولات ، مضيفا أن الجهاز الفني سيقدم تقريره الفني لمجلس الإدارة عقب نهاية الموسم وسيكون الأمر متروكا لمجلس الإدارة الذي لا يألو جهدا في سبيل تدعيم الفريق على كافة المستويات.
 

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