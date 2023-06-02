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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رائحته نفاذة وبه فطريات.. ضبط 350 كجم جمبري منتهى الصلاحية في بورسعيد

ضبط جمرى منتهى الصلاحية
ضبط جمرى منتهى الصلاحية فى بورسعيد

نجح موظفو الرقابة التموينية التابعة لمديرية تموين بورسعيد في احباط ترويج كمية كبيرة من الجمبرى منتهى الصلاحية بالاسواق خلال حملة مشتركة مع مباحث التموين بقيادة العميد سهيل الجبالى .

قامت الحملة بناء على توجيهات محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد بتكثيف الحملات بمنطقة الجنوب وخاصة المنطقة الصناعية لمراقبة الصناعات الغذائية والغير غذائية المقدمة للمواطنين وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية .

 

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المصانع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بحوزته كمية تقدر ب 34 كرتونه × 10 كجم بإجمالى 340 كجم من الجمبرى المقشر منتهى الصلاحية بتواريخ الإنتاج المدونه على الكراتين وذلك بتقرير الطب البيطرى المرافق للحملة وذلك قبل إعادة تدويرة وتعبئته وطرحة بالأسواق والمطاعم الكبرى مرة أخرى .

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وتبين بالفحص الذى تم بمعرفة الطب البيطرى فى بورسعيد أن الجمبرى المقشرالمنتهى الصلاحية  حدث تغيرات في خواصه وصلاحيته من  إنبعاث رائحة نفاذه وملمس لزج ولون شاحب وبه فطريات بيضاء تسبب خطر التسمم للمواطنين إذا تم تناوله 

 تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكمية المضبوطة وإخطار نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .

بورسعيد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد محافظة بورسعيد مباحث التموين مديرية التموين والتجارة الداخلية

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