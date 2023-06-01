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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: انتهاء تطوير شارع الجمهورية ببورفؤاد قريبا

محافظ بورسعيد : قرب
محافظ بورسعيد : قرب إنتهاء تطوير شارع الجمهورية ببورفؤاد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، الخميس، قرب انتهاء أعمال التطوير الجارية  بشارع الجمهورية ببورفؤاد، والذي يأتي ضمن خطة تطوير موسعة تشهدها شوارع محافظة بورسعيد مؤخرا لتحقيق الواجهة الحضارية والسيولة المرورية، رافقه خلالها الجهات المنفذة للمشروع.

محافظ بورسعيد : قرب إنتهاء تطوير شارع الجمهورية ببورفؤاد

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وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير تتضمن إعادة رصف الشارع وزيادة معدلات الإضاءة وتجميل جانبي الطريق، فضلا عن أعمال تخطيط ووضع العلامات الإرشادية، لافتا إلى أن الأعمال تجرى على أعلى مستوى، في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي مدينة بورفؤاد.

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ووجه محافظ بورسعيد، بتكثيف معدلات العمل لأهمية الطرق الحيوية، وذلك في إطار الخطة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين بمحافظة بورسعيد ، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لخدمة المواطن و تقديم كافة سبل الراحة له و الإسراع في المشروعات الجاري العمل بها.

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