محافظ بورسعيد: انتهاء تطوير شارع الجمهورية ببورفؤاد قريبا

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، الخميس، قرب انتهاء أعمال التطوير الجارية بشارع الجمهورية ببورفؤاد، والذي يأتي ضمن خطة تطوير موسعة تشهدها شوارع محافظة بورسعيد مؤخرا لتحقيق الواجهة الحضارية والسيولة المرورية، رافقه خلالها الجهات المنفذة للمشروع.

محافظ بورسعيد : قرب إنتهاء تطوير شارع الجمهورية ببورفؤاد IMG-20230601-WA0038 IMG-20230601-WA0046 IMG-20230601-WA0047 IMG-20230601-WA0043 IMG-20230601-WA0040 IMG-20230601-WA0039 IMG-20230601-WA0045 IMG-20230601-WA0041 IMG-20230601-WA0044 IMG-20230601-WA0042

وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير تتضمن إعادة رصف الشارع وزيادة معدلات الإضاءة وتجميل جانبي الطريق، فضلا عن أعمال تخطيط ووضع العلامات الإرشادية، لافتا إلى أن الأعمال تجرى على أعلى مستوى، في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي مدينة بورفؤاد.

ووجه محافظ بورسعيد، بتكثيف معدلات العمل لأهمية الطرق الحيوية، وذلك في إطار الخطة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين بمحافظة بورسعيد ، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لخدمة المواطن و تقديم كافة سبل الراحة له و الإسراع في المشروعات الجاري العمل بها.