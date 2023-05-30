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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بورسعيد يطمئن من الطلاب على أجواء الامتحانات

رئيس جامعة بورسعيد
رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات هندسة

تفقد الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، لجان امتحانات البرامج الجديدة ( هندسة غاز / هندسة تشييد ) بكلية الهندسة و الفرقة الاعدادية بكلية هندسة شرق بورسعيد الأهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور طه فراج عميد كلية الهندسة بجامعة بورسعيد ، والدكتور رحاب فاروق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الاستاذ الدكتور احمد الحطاب وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والاستاذ الدكتور سيد جلال منسق برنامج الهندسة بالجامعة الاهلية شرق بورسعيد .

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وتابع رئيس جامعة بورسعيد، جولته  لاعمال الامتحانات للاطمئنان على سير اعمال الامتحانات داخل كلية الهندسة  التي بدأت بامتحانات البرامج الجديدة وعن مدى بتوفير كل سبل الراحة لطلاب . 

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات هندسة

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كما دار حوار بين  رئيس الجامعة و الطلاب عن مدى توافر الاجواء الملائمة لاداء الامتحانات في اجواء مناسبه للطلاب مستمعا لهم اذا كان هناك اي شكاوى لديهم تعرقل اداء الامتحانات، متمنيا لهم جمعيا التوفيق ودوام النجاح.

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