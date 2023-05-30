رئيس جامعة بورسعيد يطمئن من الطلاب على أجواء الامتحانات

تفقد الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، لجان امتحانات البرامج الجديدة ( هندسة غاز / هندسة تشييد ) بكلية الهندسة و الفرقة الاعدادية بكلية هندسة شرق بورسعيد الأهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور طه فراج عميد كلية الهندسة بجامعة بورسعيد ، والدكتور رحاب فاروق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الاستاذ الدكتور احمد الحطاب وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والاستاذ الدكتور سيد جلال منسق برنامج الهندسة بالجامعة الاهلية شرق بورسعيد .

وتابع رئيس جامعة بورسعيد، جولته لاعمال الامتحانات للاطمئنان على سير اعمال الامتحانات داخل كلية الهندسة التي بدأت بامتحانات البرامج الجديدة وعن مدى بتوفير كل سبل الراحة لطلاب .

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات هندسة IMG-20230530-WA0023 IMG-20230530-WA0022 IMG-20230530-WA0020 IMG-20230530-WA0024 IMG-20230530-WA0019 IMG-20230530-WA0021

كما دار حوار بين رئيس الجامعة و الطلاب عن مدى توافر الاجواء الملائمة لاداء الامتحانات في اجواء مناسبه للطلاب مستمعا لهم اذا كان هناك اي شكاوى لديهم تعرقل اداء الامتحانات، متمنيا لهم جمعيا التوفيق ودوام النجاح.