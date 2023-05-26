كامل أبو علي يختتم اجتماعاته بلقاء الجهاز الفني ولاعبي المصري

اختتم كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري اجتماعات بمحافظة بورسعيد مساء اليوم الجمعة بلقاء مع لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي وكذلك الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق.



وخلال الاجتماع الذي أقيم بمقر اقامة الفريق بأحد فنادق بورسعيد وبحضور أعضاء مجلس إدارة النادي المصري أشاد كامل أبو علي بالمردود الفني الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة ، مؤكدًا أنه سعيد بالروح الايجابية الموجودة لدى لاعبي الفريق الذين يجتمعون على قلب رجل واحد ، مضيفًا أن لديه الثقة الكاملة في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق طموحات الجماهير والمنافسة بقوة على تحقيق لقبي بطولة كأس الرابطة وكأس مصر.



من جهته أعرب الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول بالنادى المصري عن سعادته هو وأعضاء الجهاز الفني بالثقة الكبيرة التي أولاها مجلس ادارة النادي برئاسة كامل أبو علي للجهاز الفني للفريق .

واكد المدير الفني للنادى المصري أن الجهاز الفني يتسم بالتناغم التام ويضم العديد من الخبرات المتميزة القادرة على تحقيق طموحات جماهير المصري خاصة بعد الدعم الهائل الذي يجده الجهاز من الأستاذ كامل أبو علي ومجلس ادارة النادي المصري.

أبوعلى يجتمع بلاعبي المصري IMG-20230526-WA0078 IMG-20230526-WA0079 IMG-20230526-WA0080 IMG-20230526-WA0075 IMG-20230526-WA0072 IMG-20230526-WA0073 IMG-20230526-WA0074



فيما أعرب عمرو موسى قائد الفريق عن سعادته هو وزملائه من اللاعبين بهذا الاجتماع ، مؤكدًا أن الجميع داخل الفريق سيبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات الجماهير العظيمة

وشدد قائد الفريق على أن مجلس ادارة المصري لا يتوانى تمامًا عن دعم الفريق ومساندته وتلبية كافة احتياجاته وهو الأمر الذي يضع الجميع أمام مسئولياتهم لاسعاد جماهير المصري.